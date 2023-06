El bar de Zaragoza con la mejor carta de cócteles de España

Zaragoza vuelve a estar en lo más alto de la coctelería nacional. Este jueves, 15 de junio, Borja Insa y Rocío Muñoz, almas del Moonlight Experimental Bar han recibido en los prestigiosos premios de World Class, el concurso más importante del mundo en la elaboración de cócteles. el reconocimiento a la Mejor Carta de Cócteles de España.

"Con trabajo, sacrificio y suerte" se puede llegar al Olimpo de la coctelería, reconocía en una entrevista a HERALDO. Un trayectoria imparable para su local, ubicado en la plaza de San Pedro Nolasco número 2 de la capital aragonesa.

Durante la pandemia de la covid ya se hizo en el premio a la mejor adaptación de negocio con sus cócteles 'take away' y su apuesta por la innovación. En esta ocasión el gran reconocimiento llega con Edades. Este nombre responde a una experiencia sensorial a través de un total de quince cócteles con los que se explica la evolución del ser humano.

En ediciones anteriores, Insa se clasificó para la final del World Class Competition, considerado el concurso más importante del mundo en la elaboración de cócteles.

¿Cómo se inició en el mundo de los cócteles? "En el pueblo siempre mezclaba y servía las copas. Me gustaba, pero me daba miedo. Nunca pensé que trabajaría en un bar porque creía que nadie iba a contratar a un tartamudo. Unas Fiestas del Pilar ayudé a un amigo en su restaurante, en un momento que estaba perdido, y le gustó cómo atendía. Comencé a servir alguna copa y después me empecé a profesionalizar", recordaba en otra entrevista a este diario.

