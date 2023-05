Restaurantes de comida internacional a domicilio en Zaragoza para celebrar Eurovisión

Estamos en la semana eurovisiva por excelencia y los fans del Festival de Eurovisión lo saben. Serán 26 los países que participarán en la final que se disputará este sábado, a partir de las 21.00 en Liverpool, y ya se conoce en qué puesto participará la representante española, Blanca Paloma. Será la octava artista en pisar el escenario de una gala que se prevé larga y entretenida, muy propicia para disfrutar en familia o con amigos que también se presta a buen convite, en el que lo más apropiado es probar comida de distintos países... europeos, claro. Ahí va una selección de propuestas:

Crepes dulces o saladas, si tu apuesta ganadora es Francia

La oferta de restaurantes que ofrecen esta delicia es muy variada, pero en esta ocasión destacamos un clásico en Zaragoza: la crepería La Flor, en la calle El Temple, 1.

Las crepes saladas siguen siendo el mayor atractivo de la Crepería Flor de Zaragoza.

Más de 40 años avalan su trayectoria y, aunque en estos momento no ofrece servicio a domicilio, sí que se puede realizar un pedido para recoger en local, además de solicitar que te lo lleven a casa en cualquier de las aplicaciones que ofrecen este servicio. Las hay saladas, como opción para un entrante, o dulces si quieres acompañar, quién sabe, la victoria de Blanca Paloma con un buen postre. Teléfono: 976 39 49 75.

Pasta y pizza, si tu voto va a ir para Marco Mengoni

Tanto si tu apuesta es la canción que representa a Italia y que representa el artista Marco Mengoni, como si quizá detestas su tema 'Due Vite' pero adoras la gastronomía italiana, la noche de este sábado es para celebrar con pizza y pasta.

Descubre la gran variedad que te ofrece el restaurante Mamma Mia.

Establecimientos para degustarlos hay muchos, pero te recomendamos que pidas a domicilio alguna de las variedades que ofrecen en el restaurante italiano Mamma Mía, en la plaza de San Miguel, un local que además cuenta con varias ofertas en pedidos a domicilio. Teléfonos: 976 39 14 13 y 629 958 757.

Salchichas Bratwurst si lo tuyo es el 'punk' alemán

No está entre las favoritas, pero quién sabe si la canción del grupo 'punk' Lord of the Lost dan la sorpresa en el festival de Eurovisión 2023. No se sabrá hasta el final de la gala, pero los amantes de un buen bocadillo de salchichas alemanas, a buen seguro, ya lo habrán disfrutado cuando se conozca el resultado.

Tres salchichas diferentes con chucrut, en el Mostaza. Agencia Almozara

Una buena recomendación para disfrutar uno de esos bocatas es pedirlo al restaurante Mostaza, en la calle de Eduardo Dato, 8. Además de una amplia carta con distintas hamburguesas, sándwiches y postres, también cuenta con varias salchichas para elegir. Cuenta con servicio a domicilio y para recoger en local. Teléfono: 976 22 51 58.

Y la ganadora es... la tortilla de patata

Y para el final dejamos lo mejor. Si de gastronomía europea hablamos no podemos dejar de lado la tortilla de patata española, que a buen seguro, también encantará a Blanca Paloma. En Zaragoza, afortunadamente, son muchos los establecimientos que cuentan con servicio para recoger una deliciosa tortilla, eso sí, por encargo. Si la quieres a domicilio, siempre puedes hacerlo a través de las app que ofrecen el servicio.

El Circo un clásico de la tortilla de Patata HA

Recomendamos las del Bar Circo (teléfono: 976 22 41 51); el Crac! (633 79 70 09); El Elegante Café-Bar (627 53 36 44) y la del Zeppelin Café (607 16 10 20).