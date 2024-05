Participa: ¿Quién crees que va a ganar Eurovisión 2024?

La gran final de Eurovisión 2024 está a la vuelta de la esquina. La gran cita con la música europea tiene lugar este sábado a las 21.00 y eso ha llevado a que las apuestas estén al alza dando a conocer los favoritos de este año.

España, entre los 'big five' que tienen acceso directo a la final, presenta este año una actuación que no se ha quedado atrás de polémicas. 'Zorra' de Nebulossa ganó el Benidorm Fest 2024, y su atrevida puesta en escena está causando furor en Europa tal y como se ha visto en su pasada actuación en la segunda semifinal. A pesar de ello, las apuestas no nos ponen de favoritos.

HERALDO propone así una 'porra' para conocer las apuestas de sus lectores de quién se va a alzar con el micrófono de cristal:

Las apuestas oficiales han hablado y posicionan la candidatura de Croacia con el grupo Baby Lasagna y su canción de ritmos rockeros 'Rim Tim Tagi Dim' como la favorita para ganar. El top 3 lo completarían la propuesta de Suiza, con su tema 'The Code' del artista Nemo en segunda posición, e Italia con 'La noia' de Angelina Mango.

El festival de la canción ha estado cargado de connotación política de nuevo. Y muchos son los que han querido vetar la participación de Israel, como ocurrió con Rusia dos años atrás, por la muerte de miles de palestinos en el conflicto. A pesar de ello, su candidata, rodeada de abucheos, consiguió pasar a la gran final tras los votos de la segunda semifinal. Y contra todo pronostico, Eden Golan no para de subir en las apuestas.

Este es el orden completo de actuaciones: 1) Suecia, 2) Ucrania, 3) Alemania, 4) Luxemburgo, 5) Países Bajos, 6) Israel, 7) Lituania, 8) España, 9) Estonia, 10) Irlanda, 11) Letonia, 12) Greia, 13) Reino Unido, 14) Noruega, 15) Italia, 16) Serbia, 17) Finlandia, 18) Portugal, 19) Armenia, 20) Chipre, 21) Suiza, 22) Eslovenia, 23) Croacia, 24) Georgia, 25) Francia y 26) Austria.