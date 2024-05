Estas son las cinco canciones favoritas para ganar Eurovisión 2024: de Croacia a España

El Festival de Eurovisión 2024 ha demostrado en las dos semifinales y en los ensayos que el nivel está muy alto. La puesta en escena de todos los participantes y el nivel profesional es muy alto, por eso, es muy difícil elegir a un solo favorito y la final que se vive este sábado 11 de mayo está más abierta que nunca. La primera semifinal ha coronado a Croacia e Irlanda, dejando fuera a Polonia, otra de las favoritas. Mientras que la segunda de este jueves 9 de mayo, una semifinal de infarto, dejó claro que Grecia y Suiza van a por el micrófono de cristal.

Hay que recordar que a excepción de los países del Big Five (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) y el país anfitrión (Suecia), los 31 países restantes han tenido que conseguir una de las 20 plazas disponibles en las semifinales que les ha permitido luchar por llevarse a casa el preciado micrófono de cristal.

Nadie sabe quién ganará, aunque las apuestas ya tienen sus favoritos. La página oficial de Eurovision World recopila los datos de todas las casas de apuestas y hace una media de todas. Croacia, sigue manteniéndose como favorito para ganar con más de 36.000 votos.

Croacia con Baby Lasagna y su 'Rim Tim Tagi Dim'

La apuesta de Croacia para Eurovisión 2024 tiene todas las papeletas para el éxito: teatro, estribillo pegadizo, rock y una buena coreografía. Es perfecta para viralizarse en redes sociales y alzarse en las listas de Spotify. Hasta el nombre artístico de Marko Purišić es otro golpe de marketing. Fácil de recordar y con simpatía. No es de extrañar que muchas personas no puedan quitarse de la cabeza el 'Rim Tim Tagi Dim'.

Suiza con Nemo y su 'The Code'

'The Code' es una propuesta muy bonita y personal, en la que el propio artista ha desvelado su significado: "Trata sobre el viaje en el que comencé a darme cuenta de que no soy ni hombre ni mujer. Encontrarme a mí mismo ha sido un proceso largo y complicado para mí, pero nada me hace sentirme mejor que la libertad que he ganado al ser consciente de que soy no binario". De esta forma, el tema se ha convertido en un espacio seguro a través del cual, cada persona puede encontrar su propia verdad.

Italia con Angelina Mango y 'La Noia'

Angelina Mango también conocida como 'Nina' participa en Eurovisión 2024 con una cumbia. Es una de las favoritas y, además, tiene el honor de ser la primera mujer en representar a su país desde Francesca Michelin en 2016.

Países Bajos con Joost Klein y 'Europapa'

La televisión pública del país se tomó su tiempo en elegir el representante perfecto y al final escogió a este rapero, escritor y youtuber, Joost Klein que se ha posicionado como uno de los favoritos. Su participación en el Festival de la Canción de Eurovisión en Malmö es un sueño hecho realidad porque es 'eurofan' desde pequeño.

España con Nebulossa y 'Zorra'

No podemos olvidar que España, tras las semifinales, ha subido puestos y es una de las favoritas en Spotify. Del puesto 24 que le auguraban las encuestas, se ha posicionado en el 18 y en la plataforma musical está en el 'top five'.