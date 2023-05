Ya hay fecha para la apertura del nuevo restaurante Giros Griego del Arrabal de Zaragoza

Todo está casi a punto para la apertura del nuevo restaurante Giros Griego Carpanta en Zaragoza. Al establecimiento que luce su cartel en el Paseo de Fernando el Católico, 72 desde hace ya 40 años, se va a sumar un nuevo local donde disfrutar de la auténtica comida griega de calidad en la calle Bielsa 25 de la capital aragonesa.

"Lo llevamos bien, pero a última hora nos están entrando las prisas para terminar todo a tiempo", explica Santiago Bernalis. El gerente de Giros Griego Carpanta reconoce que "en el barrio la gente está esperando con ganas la inauguración y que hay una pregunta que no dejan de repetir: ¿Cuándo abrís?".

Es el mismo Bernalis el que ha dado la respuesta a HERALDO. "El nuevo Giros Griego de Zaragoza abrirá sus puertas el martes 6 de junio en horario de mediodía y noche: de 12.30 a 16.00 y de 19:00 a 23.00".

En total, seis personas trabajarán en este local que puntualmente contará con alguna incorporación más a la plantilla que atenderá el servicio en el propio establecimiento como los pedidos a domicilio. Y es que, este 'take away' es uno de los preferidos de los zaragozanos, no en vano el Giros Griego Carpanta fue uno de los diez restaurantes más populares de la plataforma Uber Eats en toda España en 2021.

Novedades en la carta del Giros Griego de Zaragoza

Los platos de la carta del nuevo restaurante Giros de Zaragoza de la calle Bielsa serán muy similares a los del Carpanta de Fernando el Católico, según ha confirmado Bernalis. Aquellos que se acerquen al establecimiento podrán degustar los tradicionales bocadillos griegos Giros de pan de pita con carne asada de cerdo, pollo o mixta; los bocadillos Sutzukaki de pan de pita con Hamburguesa de carne picada, así como los menús para dos personas.

Pero el restaurante Giros de la calle Bielsa tendrá una novedad en su carta: incluirá menú infantil. Los platos para los más pequeños fueron una opción muy demandada por los padres y, desde el restaurante no han dudado en cumplirla. "Sabemos que esta zona de Zaragoza es muy joven y hay muchos niños", añade Bernalis.

Desde la empresa han explicado que la gran fiesta de inauguración del establecimiento será en septiembre porque desde la plataforma de comida a domicilio con la que trabajan han organizado una "gran apertura con la presencia de 'influencers' y famosos", aquellos que se acerquen al establecimiento el día 6 de junio podrán disfrutar de muchas sorpresas.