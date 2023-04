Jesús Navascués: "Cuando paseo por una viña, entre las cepas, me siento feliz"

¿Usted llegó al mundo del vino o el mundo del vino llegó a usted?

Las dos me valen. Mi padre fue bodeguero en Fuendejalón y cuando tenía unos 6 años nos fuimos a vivir a la casa de la cooperativa. Así que vivía en la bodega y fue ahí donde me entró el gusanillo y decidí irme a estudiar a Requena. Entonces el vino no estaba tan de moda como ahora, aunque en cada pueblo hacían el suyo, que lo vendían como podían.



¿Qué siente cuando está en el campo?

Cuando paseo por una viña, entre las cepas, me siento feliz. Si sale un día luminoso con un ligero cierzo siento nostalgia, me acuerdo de mucha gente. También alegría y siento que mi profesión me ha dado mucho. Si cuando terminé los estudios me hubieran dicho que soñase y lo escribiera en un papel, me hubiera quedado corto.



Hace unos días recibió el Gran Cinve, ¿qué supone?

Me da la impresión de que me recuerdan que tengo 73 años, pero estoy muy contento, como cuando recibí el de Vinos de Aragón. Un premio siempre se agradece: significa que no lo estás haciendo mal y que se acuerdan de ti. Amo esta profesión una barbaridad.