Triple mortal, la tarta que triunfa en Justicia Coffeeshop

En la cafetería Justicia Coffeeshop (c/ Manifestación, 11. Zaragoza) no hay carteles ni letreros en la fachada, ni marcas en el interior que lo relacionen con determinadas elaboraciones o bebidas. El local está vestido con lo mínimo, pero es muy luminoso y acogedor. Solo hay cinco mesas y un gran ventanal que mira a la plaza del Justicia.

Es lo que buscaban sus propietarios, Ezequiel Garcés y Nines Murcia, tener un espacio discreto donde dar a conocer el café de especialidad San Jorge que Ezequiel tuesta artesanalmente y la pastelería que elabora Nines.

Alrededor de estos mimbres llevan dos años y medio trabajando, y lo cierto es que les está yendo tan bien que lo de la discreción ha pasado a un segundo plano. Especialmente los fines de semana, su local se convierte en un centro de peregrinaje para intentar hacerse un hueco en una de sus mesas o pedir para llevar un café y un trozo de tarta.

Detalle de la tarta triple mortal. A. Toquero

Acudiendo al detalle de lo que más está llamando la atención de su propuesta, Ezequiel reconoce y asume que el tirón lo tiene la pastelería de su mujer. Nines elabora sus tartas y galletas en un obrador en Santa Isabel. 'Con un poco de azúcar' es el nombre de su proyecto laminero, que al principio enfocó hacia particulares y cafeterías de otros, pero que cada vez más dirige hacia la suya.

Pastelería americana. Esta es la especialidad que trabaja, es decir, brownies, tartas de queso y cookies. “Todo artesanal –explica–, cada galleta se pesa y se rellena individualmente, esto es algo que no quiero perder”.

El boca oído ha sido su gran altavoz, el que ha llamado la atención de una clientela que está dispuesta a esperar un buen rato en la calle a que se quede una mesa libre. Eso sí, hay gente que no tiene demasiada paciencia y que busca alternativas. Por ejemplo, pedir el café y el detalle dulce y disfrutar del momento en uno de los bancos de la plaza del Justicia. Con la llegada del buen tiempo, cada vez es más habitual que se repita esta imagen.

La apuesta es la pastelería americana. Y triunfa. A. Toquero

El poder de atracción que tiene la pastelería americana de Nines se centra en varios productos. Sin duda, el más demandado es la denominada tarta triple mortal. “Fue un antojo de un embarazo –comenta–, se me ocurrió pensar en la combinación de brownie, tarta de queso y cookie y de ahí salió”.

Ciertamente es todo un acierto al combinar de una forma muy equilibrada las texturas esponjosa del bizcocho, cremosa de la tarta y crocante de la galleta. Y sus sabores, por supuesto. “No es excesivamente dulce”, insiste su autora.

“Desde el primer día es la más demandada”, reconoce Ezequiel, quien recuerda la anécdota de “un taxista que viene muy a menudo a por ella y si algún día se agota nos dice que no puede llegar a casa sin la tarta porque su mujer no le deja entrar”. En fin, que tiene un punto adictivo y una buena colección de seguidores. Pero no es la única claro. Están la de nutella, fruta de la pasión, zanahoria, pantera rosa...

Ezequiel Garcés y Nines Murcia, en su local. A. Toquero

Las cookies rellenas no le van a la zaga en cuanto a aceptación popular, especialmente la red velvet, oreo y frutos rojos y chocolate blanco. En cualquier caso, Nines reconoce que la última locura se ha desatado con los New York Rolls, “una masa hojaldrada redonda que se rellena y se cubre con chocolate”. Ella los ha empezado a rellenar de nutella, kinder, pistacho y chocolate ruby rosa.

Hace dos semanas llevó a la cafetería los 25 primeros New York Rolls “y duraron menos de 20 minutos en el expositor”, así que la producción no ha hecho más que crecer desde entonces.

Ezequiel y Nines quieren que su Justicia Coffeeshop mantenga la esencia de lugar tranquilo y con encanto, aunque reconocen que en algunos momentos se están viendo un poco desbordados. Este espíritu es compatible con la idea de que su proyecto siga creciendo. Y eso, precisamente, es lo que va a suceder en dos o tres meses. “Vamos a abrir una nueva cafetería, pero en GranCasa, en un escenario totalmente diferente y para llegar a un público distinto”. Eso sí, el modelo de negocio no va a cambiar: pastelería americana y café de especialidad.