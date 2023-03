Reapertura de la Heladería Tortosa: "El brioche relleno de helado es la bomba"

La Heladería Tortosa inicia una nueva etapa en el número 35 de la calle de Don Jaime I de Zaragoza. Ha ganado mucho espacio, han llegado las mesas y por fin la clientela va a poder disfrutar de sus imaginativos helados sin el agobio de tener que abandonar rápido la tienda porque no se cabía en ella.

Noelia Gericó es su propietaria y estaba deseando dar este paso que, por fin, desde el sábado 4 de marzo a las cinco de la tarde se hace realidad. "Surgió la oportunidad de alquilar el local de al lado donde había un puesto de venta de pizzas por raciones y no me lo pensé", confiesa.

La nueva Heladería Tortosa tiene mucho encanto. Es tres veces más grande de lo que era antes, hay muchas plantas y los colores corporativos, verde y fucsia, lo inundan todo. Además, se han creado rincones especiales con un banco de jardín y una zona que invita a viajar al Caribe con la imaginación.

Hay mesas para todos los gustos, altas y bajas, e incluso un rincón con sofás para disfrutar de una estancia relajada. "Siempre teníamos el mismo problema, gente haciendo fila hasta la calle y poco espacio; casi te diría que han sido los clientes los que nos han empujado a este cambio", prosigue.

Desde que Noelia empezó a trabajar en 1995 apenas se habían producido novedades. Ahora llegan de golpe, y no solo en la forma o el continente, sino también en el concepto del negocio, donde hay una evolución. Hasta el año pasado cerraba nada más pasar las fiestas del Pilar y no volvía a abrir hasta primavera. Eso también cambia desde este primer sábado de marzo, ya que abrirá todo el año.

"Además de contar con el espacio que la gente demandaba, quiero acabar con la temporalidad y abrir también en invierno, manteniendo los helados, pero incorporando nuevos productos", explica la propietaria. Ahí encaja la presencia de una amplia carta de cafés, batidos, smoothies, además de gofres y crepes durante los meses más fríos.

Con la reforma, Noelia también ha conseguido 'rascar' un pequeño obrador/laboratorio en el sótano para ir haciendo sus pruebas. A él llevará todo lo que apunta en la libreta de las ideas que siempre le acompaña. "En los momentos más insospechados se me ocurre un helado, así que no se separa de mí; parto siempre de cero, llega la idea, la transformo en un helado, lo formulo, lo creo, lo pruebo y si me gusta, lo lanzo".

Esta nueva etapa la inicia con ganas de seguir aportando mucha creatividad a su trabajo. El jueves celebró una pequeña fiesta inaugural con familiares y amigos y los asistentes votaron el helado que más le gustaba entre las sugerencias que pidió a tres conocidos 'influencers' zaragozanos: de fresa con conguitos; uno clásico de nata y nuez y el más llamativo: una base de yogur con mermelada de mango y chocolate de fresa con petazetas. "Este último es la caña, un ganador seguro", confesaba esa misma tarde. Efectivamente, esta propuesta de Fran Luján fue la más votada y de momento se quedará en la carta de Tortosa.

La reapertura trae otra novedad, que seguramente también va a dar mucho que hablar. Se trata de un brioche relleno de helado. El pan de leche va sellado, está caliente y en su interior esconde el helado que ha elegido el cliente. "Es la bomba, una experiencia increíble en la boca", confiesa Noelia.

Por supuesto, el cono y la tarrina siguen presentes, pero todo apunta a que el brioche va a tener muchos seguidores. "Estoy decidida a apostar por la fusión de pastelería y heladería con la intención de ofrecer más productos". Además, sigue habiendo para celiacos, diabéticos, intolerantes a la lactosa, veganos... "Es lo que más me ha preocupado siempre, que todo el mundo que entra a Tortosa salga con un helado en la mano", concluye.

