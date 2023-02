Diego Sandoval: "El brillo de una estrella Michelin o de un sol Repsol se saca día a día"

Diego Sandoval (Madrid, 1972), jefe de sala del restaurante Coque de Madrid, estuvo la pasada semana en Zaragoza para hablar sobre la sostenibilidad en la cocina en un simposio que se celebró en la capital aragonesa. El establecimiento familiar, en la calle del Marqués del Riscal, cuenta con tres estrellas Michelin y tres soles Repsol.

¿En qué se fija cuando va a un restaurante?

En los pequeños detalles, marcan la diferencia. Soy muy meticuloso y de sentir sensaciones.

Se define como un tabernero de cuna.

Mi historia nace en 1985, con trece años, cuando mi padre me sentó en la cafetería y me dijo que me necesitaban. Ya había vivido su sueño de construir un edificio de cinco plantas con restaurante y vivienda.



¿Qué le dijo el pequeño Diego?

Esa noche fue una de las más felices de mi vida porque empezaba a trabajar con ellos. Son 37 años dentro de la profesión y una historia muy bonita de superación.



Regresemos al verano de 1985, ¿qué le diría a ese chaval?

No cambiaría nada, ni un ápice, ni una coma de lo que me ha ocurrido. Al final tuve la oportunidad de seguir formándome en diferentes cosas. Pasé mi pubertad en la barra, donde hice cinco carreras sin estudiar: viene la señora que regaña con el marido y te lo cuenta, el que echa a la máquina, el señor que bebe... Al final todas esas circunstancias te hacen madurar pronto. Le diría que sí, que suba al carro de la experiencia.



Son el cura del confesionario, la amiga al teléfono…

La psicología es una de nuestras partes fundamentales. Ahora trabajamos en los equipos empatizar con el cliente, ver sus necesidades... Coque, nuestro restaurante de Madrid, es una experiencia muy bonita porque llevamos al cliente de la mano y va por diferentes estancias disfrutando del restaurante.