El Festín de Babel dice adiós: "Hemos colapsado en lo espiritual y en lo material"

El restaurante El Festín de Babel cierra. Es la decisión que ha tomado su responsable, el cocinero, músico, compositor y poeta Sergio Ortas, conocido en su vertiente artística como Puritani. La noche del miércoles 1 de febrero ofrecerá el último servicio y a partir de ese día muchos zaragozanos sentirán un gran vacío.

Han sido 21 años de trayectoria en los que Zaragoza, desde la cocina de El Festín, de alguna forma se abrió al mundo. Y no solo por la fusión y el mestizaje de sus platos, sino por cómo distintas disciplinas artísticas (música, pintura, poesía...) empezaron a conversar y a convivir alrededor de la gastronomía.

Para explicar las razones de esta decisión, Sergio se refiere a “un sumatorio de factores”. Entre otros, al duro rastro que dejó la crisis de 2008 “y lo difícil que fue equilibrar aquella soledad”; la pandemia, la guerra de Ucrania y la subida de precios, a lo que se han sumado enfermedades, bajas y la dificultad de conciliar el trabajo con la paternidad. “Hemos colapsado en lo espiritual y en lo material”, confiesa.

“Los proyectos tienen que responder a las aspiraciones de las personas y si tienes que exprimirte para lograrlo, seguramente no merece la pena”. Y eso que en septiembre, cuando Puritani y su equipo celebraban el 20 aniversario de El Festín de Babel, no se le pasaba por la cabeza la decisión que acaba de tomar. “Tenía claro que si el restaurante no aguantaba de una manera digna y asumible, me pensaría qué hacer, pero no creía que fuese a suceder tan rápido”.

Sergio Ortas, en el Rincón del arte. A. Toquero

Este sumatorio le llevó a tener “una sensación de descontrol, de colapso en todas las áreas que lo ha precipitado todo”. Eso sí, le queda la satisfacción por el trabajo realizado. Y es que en El Festín han pasado cosas increíbles, difíciles de ver en los sitios más inquietos: crear una escultura en directo, celebrar una boda gitana, dar de comer al gobierno saharaui y a candidatos a la presidencia de México, transformar en platos varias secuencias de películas de Tim Burton, homenajear a Tom Waits con un recetario dedicado...

Este envoltorio, por supuesto, ha encajado con la gastronomía incluyente que se practica en El Festín de Babel, donde a todos los grupos de alimentación se les hace un hueco (vegetarianos, veganos, celíacos…). Y alrededor de ellos, lo más importante, los clientes/amigos, entre los que cabe citar a artistas y zaragozanos ilustres, o a montañeros y personas con crestas y pajaritas conviviendo en mesas contiguas.

Lo cierto es que se va a echar de menos el criterio de Sergio Ortas en la cocina: producto de cercanía, mirada universal e interpretaciones libres. Así es como nacieron grandes recetas que han hecho viajar por el mundo a muchos zaragozanos.

Sirniky de queso suave sobre Betty marrón de manzana y cerezas estofadas. A. Toquero

Hasta Ucrania, con el blinis de boletus confitados al limón y crema smetana; a Tailandia, de la mano del ragú de berenjena con cebollas confitadas y salsa agripicante; a Grecia, con la popular musaka de berenjena y ternasco, y a Singapur, con los dados de salmón marinado y escaldado con ajo y jengibre. Sin olvidar el dulce colofón. Quien todavía no lo haya probado, tiene hasta el 1 de febrero para acercarse a Lituania de la mano del maravilloso syrkiki sobre betty marrón de manzana y cerezas estofadas.

“Hay jirones de nuestra piel flotando en el aire y emociones pétreas incrustadas en las paredes”. Con esta sensación se despide estos días Puritani en las redes sociales, recordando a Cernuda: “No creas sino en la muerte de todo”. Muere una parte de la historia reciente de esta ciudad que con Sergio y su equipo sencillamente se va.