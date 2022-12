Siete trucos al alcance de la mano para una mesa de Nochevieja espectacular

Las ideas sobre decoración que arrojan revistas o cuentas de Instagram chocan a menudo con los medios limitados de un hogar medio: muy pocos cuentan con tal variedad de manteles, cristalerías o vajillas como para disponer una mesa diferente cada Navidad. Sin embargo, la experta en montaje de mesas especiales, Cristina Banzo, defiende que es posible con algunos truquillos al alcance de casi todo el mundo para darle un toque especial a la cena de Nochevieja.

1) Jugar con los colores

Para despedir el año, Cristina Banzo es partidaria de arriesgar y una forma fácil de hacerlo es a través del color. La mayoría tiene por casa un mantel blanco o de tonos crudos, que ella recomienda combinar con colores fuertes en la propia vajilla o con las servilletas: mantel blanco con platos rojos, verdes o azules...

2) Imaginación al mantel

Al contrario, si tenemos una sola vajilla o pocas piezas para romper desde el punto de vista del color, una idea puede ser apostar por un mantel especial que puede ser casi cualquier cosa. "El único requisito es que sea lavable", dice Cristina quien propone recurrir como mantel a pareos, colchas bordadas de la abuela o sábanas estampadas. Eso sí, es fundamental que la pieza textil se adapte bien a las dimensiones de la mesa.

Ideas para decorar la mesa en Nochevieja. Cristina Banzo

3) La plancha es tu amiga

Abundando en la idea de que el mantel juega un papel fundamental a la hora de montar con éxito una mesa, Cristina insiste en tener "cerca cuando la montamos una plancha". Para ella, no hay mayor enemigo de un resultado perfecto que el mantel presente dobleces o marcas, cosa que extiende a las servilletas. La experta también considera imprescindible "un muletón": "esa especie de hules con acolchado que tenían nuestras abuelas; cuestan muy poco dinero y el mantel queda mucho mejor encajado", explica Cristina.

4) El bajoplato es tu amigo

Una manera de darle un nuevo aire a la vajilla que sacamos a la mesa todos los años es añadirle diferentes bajoplatos u otros platos sueltos que tengamos por casa.

5) Copas de fantasía y mucho 'brilli'

Para Nochevieja Cristina Banzo recomienda que la cristalaría sea de color, si puede ser de colores combinados y varidos, mejor. Para ella, añadir un "toque dorado" para despedir el año es casi "imprescindible". La noche del 31 tiene que tener, dice la decoradora, "mucho brilli".

6) En la mesa, solo lo que se use

Cristina recomienda no colocar en la mesa nada que no se vaya a usar. Particularmente incide en los cubiertos. "Hay costumbre de poner por ejemplo muchos cubiertos para el postre, que luego no se utilizan y sobrecargan la mesa estéticamente". Lo mismo sucede muchas veces con las copas, advierte.

7) ¡La luz!

Hay un elemento intagible que suele ser el gran olvidado a la hora de poner una bonita mesa y es la luz. Cristina apuesta claramente por las velas, algo que "siempre funciona". Eso sí, con cuidado de que "la cera no caiga en el mantel y la llama no esté cerca de otros elementos decorativos como algún centro vegetal". Importante: "Huir de la luz blanca, es incómoda y resalta los fallos".