Ahorra en la cesta de la compra y evita el desperdicio alimentario con esta envasadora al vacío de menos de 20 euros

Con la cesta de la compra por las nubes, ahorrar se ha vuelto una obligación para muchos ciudadanos que ven como el salario cada vez dura menos y llegar a final de mes es un reto difícil de conseguir. Tanto es así, que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha abierto un debate en el Gobierno planteando poner tope a los precios de los alimentos para aliviar la carga de las familias. Pero, mientras esperamos a que lleguen las soluciones, el día a día continúa y el precio de los productos que caen al carro sigue subiendo.

Comprar alimentos en oferta y con descuento es una solución para ahorrar a final de mes, pero cuando se trata de productos frescos, la conservación es un problema si no se cuenta con una envasadora al vacío capaz de extraer el aire para que no crezcan los microorganismos que los estropean. Este sistema reduce el desperdicio ya que prolonga la duración de los alimentos: según la OCU, el queso envasado dura tres veces más, el pescado también y además no se quema por el frío del congelador. El pan se conserva hasta ocho días y los frutos secos, por ejemplo, pueden aguantar meses sin ponerse rancios.

Hay quienes ponen reparos a hacerse con uno de estos productos porque creen que su precio puede llegar a ser muy caro o que va a ocupar mucho espacio en la cocina. En Heraldo Shopping hemos encontrado un modelo de selladora al vacío que cuesta menos de 20 euros y que ocupa poco más que el rollo de 'film' transparente que todos tenemos en el cajón.

Un modelo que ocupa muy poco y a un precio mínimo. Amazon

La envasadora de E1600 de Geryon tiene dos funciones: sellado normal y sellado al vacío para envasar alimentos húmedos y secos en menos de un minuto con una sola mano. Para usarla solo debemos colocar la comida en una bolsa de vacío e insertar el extremo abierto en la máquina selladora. Su fuerte potencia de succión permite envasar los alimentos en menos de 12 segundos.

Con esta selladora vienen cinco bolsas de vacío que se te van a quedar cortas enseguida por lo que te recomendamos que te hagas con un paquete de dos rollos de bolsas como este de Bonsenkitchen que se pueden congelar, hervir, meter en el microondas y que también son aptas para el lavavajillas. Incluso puedes usarlas para cocinar a baja temperatura. Por eso es el más vendido de Amazon.

Bolsas de envasado al vacío, Amazon. Amazon

