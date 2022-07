Un menú de tapas de campeonato

El restaurante Casa Pedro (c/ de la Cadena, 6. 976 291 168) recupera por unos días la condición de gastrobar que tantas alegrías les dio a los hermanos Javier y Luis Carcas antes de la pandemia. Del 11 al 16 de julio, el espacio que hay a la entrada del establecimiento vuelve a tener vida alrededor de un menú de tapas premiadas (32 euros por persona, bebida no incluida).

El menú se podrá disfrutar a mediodía y por la noche, previa reserva. Eso sí, hay que darse prisa porque Javier Carcas confirmaba este viernes que "no quedan muchas plazas". Y es que en cada servicio van a poder atender a 14 comensales. "Es posible que la experiencia la volvamos a repetir después del verano". Lo que no está claro, de momento, es si el gastrobar volverá a tener la exitosa existencia que tuvo hace no tanto tiempo.

El menú consta de siete tapas, todas ellas ganadoras o finalistas en certámenes locales, nacionales e internacionales. Es el caso de 'Esenzia de río', que quedó subcampeona en un concurso mundial en 2019. El tataki de atún rojo es otro clásico de Casa Pedro, la mejor tapa de Zaragoza en 2014. Al año siguiente también ganaron con el langostino thai.

El campeonato nacional lo obtuvieron en 2018 con 'Mar de pincho', y el canelón de pintada y trompeta negra fue elegido mejor tapa tradicional en España en 2015. Por último, el 'Brioche al vapor' fue la mejor de Aragón en 2015.