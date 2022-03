El mejor sumiller de España selecciona las referencias de la colección 'El vino de las piedras' 2022

El reconocido sumiller turolense Raúl Igual ha seleccionado en una cata ciega los doce exclusivos vinos de la Colección Premium 2022 El Vino de las Piedras, con la que cada año la Denominación de Origen Protegida Cariñena reúne una muestra representativa de la calidad y variedad de sus bodegas. Las marcas que componen la colección de este año se harán públicas en septiembre, coincidiendo con el arranque de la nueva campaña. En esta ocasión, han propuesto hasta 34 vinos diferentes -tintos, rosados, blancos y dulces- un total de once bodegas de la Denominación.

La cata se ha realizado en la sede del Consejo Regulador, con la presencia de un representante de cada bodega, y la supervisión y ratificación del notario de Cariñena. “Ha sido un proceso muy duro porque ha habido mucha calidad y un nivel similar, pero intentando ser lo más objetivo posible creo que ha salido una colección muy bonita, que representa muy bien la Denominación Cariñena actual”, ha destacado el sumiller.

El Master Sommelier Raúl Igual, titulado en The Court of Master Sommeliers de Londres, es uno de los expertos más reconocidos de España y del mundo. Ha sido recientemente galardonado de nuevo como mejor sumiller de España, el pasado mes de noviembre en los International Wine Challenge Merchant Awards. En 2010 recibió también la misma distinción en el congreso internacional San Sebastián Gastronómika. En 2013 fue el candidato español en el Best Sommelier of the World Contest, celebrado en Tokio. Tras pasar por Zalacain y El Bulli, dirige en su ciudad natal Teruel, su propio restaurante, Yain.

Tras la selección de los vinos que compondrán la nueva colección, el responsable de Comunicación y Marketing de la DOP Cariñena, José Luis Campos, ha explicado que comienza ahora “un trabajo de presentación a los profesionales y de preparación para salir con toda la fuerza del mundo en septiembre, el mes clásico de nuestras campañas del Vino de las Piedras, cuando se celebra además la Fiesta de la Vendimia”.

La Colección Premium se presenta cada año como eje de iniciativas promocionales y emblema de la moderna producción y trabajo de las bodegas de la mayor y más antigua Denominación de Aragón. En las dos anteriores ediciones el responsable de la selección fue el primer Master of Wine de España, Pedro Ballesteros. El encargado de elegir este año los 12 vinos premium, Raúl Igual, ha resaltado “su gama de alta calidad, con vinos con mucha intensidad y carácter, muy jugosos y sabrosos”.

A la espera de desvelar los nombres, el sumiller ha avanzado que los tintos tienen “un tanino muy redondeado y maduro, de sensación alcohólica alta que refleja el clima poco cálido de la zona de producción, pero con volumen y cuerpo para soportarlo muy bien”. Respecto a los blancos, ha comentado que “aunque no sean los más típicos, muestran que cada vez sabemos utilizar mejor las variedades de uva, con muy buen equilibrio con la madera y lo que buscan los enólogos en cada vino”.

Igualmente, el experto ha resaltado especialmente la presencia de las variedades de uva más características de la zona: la garnacha, “con vinos de mucha fuerza y sabor”, y la cariñena “que estaba olvidada, pero es sorprendente su evolución y reinterpretación, un acierto total porque aporta más color y estructura”.

Por su parte, José Luis Campos ha subrayado que la selección de este año se ha podido realizar en un acto abierto a las bodegas, después de que en los últimos años la covid lo impidiera. El responsable de Comunicación y Marketing ha resaltado el trabajo de Raúl Igual, “que no solo profundiza en todos los elementos de un vino y su ficha de cata, sino que lo rodea de todo lo que corresponde al territorio”. En su opinión, “sin duda la selección final será indiscutible ante las bodegas participantes, el mundo profesional y el paladar de los consumidores”.

Campos ha resaltado igualmente la participación de la práctica totalidad de las bodegas embotelladoras de la Denominación, “lo que pone de manifiesto que ven interesante la Colección Premium y la orientación de promoción que se está haciendo, que potencia a la totalidad de los vinos de Cariñena”.