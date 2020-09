Creatividad al servicio de los mejores tomates

Septiembre es el mes del tomate por excelencia. En Aragónhay decenas de variedades tradicionales que no entran en los canales habituales de distribución agroalimentaria y que, por lo tanto, no llegan a la mayoría de los consumidores. Entre sus características, destacan por la escasa producción, su rápido deterioro y por no ser muy atractivos a la vista. Pero su intenso sabor lo compensa todo.

En las grandes superficies y fruterías es muy difícil ver estos tomates. Y en los restaurantes tampoco hacen mucho acto de presencia. La investigación agroalimentaria, como sucede con muchas frutas y hortalizas, ha primado la capacidad de aguante, la disponibilidad durante todo el año y una atractiva presencia en detrimento del sabor.

En cualquier caso, es ahora cuando llegan los mejores de la temporada, los que se cultivan al aire libre en verano y aguantarán «hasta que lleguen las primeras rosadas, allá por finales de octubre o noviembre». Los que así opinan son Javier Mené y su hijo Adrián, de Frutas Mené, cuya línea de negocio está centrada en el sector hostelero.

A Javier le ha costado un poco, pero gracias a sus contactos entre los hortelanos de Mercazaragoza, ha conseguido un buen muestrario de tomates singulares y ecológicos. Aunque la mayoría no son de Aragón, dan una idea de la variedad que existe: rosa, cornudo andino, verde y negro cebra, índigo blue, fresa, corazón de buey... A todos ellos hay que sumar los cherrys de miel, bombilla, purple, blue, doctor o cojón de obispo.

En Frutas Mené comercializan tomates más convencionales como el rosa. «El de Barbastro es el mejor a la hora de comer, grande carnoso, de piel fina, dulce y sin apenas semillas». Pero es que, prosigue, «tomates rosa los hay de Híjar, Huesca, Montañana, Boquiñeni, Luceni y de muchas zonas de España, sin contar los de invernadero que vienen todo el año».

Agua de tomate

Habría mucho que hablar sobre orígenes y variedades, pero este reportaje no se va a centrar en ello. La intención, más bien, es animar a su consumo porque estamos en la mejor época del año, y hacerlo, además, de una forma creativa.

Para intentar conseguirlo, nada mejor que acudir a tres artistas de los fogones que van a ofrecer una visión de qué cosas diferentes se pueden hacer con este fruto. Alejandro Viñal, jefe de cocina del restaurante Nola Gras, sugiere hablar del agua de tomate. «¿Por qué tiramos el caldo sobrante de una ensalada de tomate tan equilibrado entre la acidez y el dulzor?», se pregunta.

Ese caldo macerado en frío, en el que los tomates han dejado su esencia junto a la sal, aceite de oliva y cebolla es, a su juicio, «el aliño perfecto para un pescado, una carne o una verduras al vapor, la plancha o la brasa; incluso para potenciar una ensalada que preparemos desde cero».

Otra posibilidad a la que se refiere es la fermentación, ideal para los ejemplares que están muy maduros. Tan solo hacen falta un kilo de tomates de estas características y un puñado de sal. Alejandro Viñal ofrece el paso a paso: «Quitamos el pedúnculo y los cortamos en cuartos; en un bote limpio y que doble la capacidad del volumen de los tomates los echamos con la sal y removemos bien. Ponemos un peso encima –una bolsa con agua de cierre zip, por ejemplo–, dejando aire a los lados; tapamos dejando una pequeña abertura y en cuatro días obtendremos, al colarlo, un agua de tomate fermentada perfecta para aliños y maceraciones, un sabor diferente con mucha potencia de umami para conseguir nuestras propias creaciones».

Pasificado y granizado

Roberto Alfaro, chef del restaurante Absinthium, sugiere dos elaboraciones: tomate pasificado con hierbas y granizado de tomate. Para la primera comenta que «hay que escaldarlos y pelarlos –cualquiera sirve, aunque con el pera queda muy bien–, los pasamos por almíbar, sazonamos y añadimos las hierbas deseadas –recomiendo albahaca, alcaravea, estragón orégano e hinojo–; lo ponemos en el horno a 180 grados durante 15 minutos, después bajamos el horno a 50 grados, lo dejamos 5 horas y a disfrutar».

Los ingredientes para el granizado son: cuatro tomates de rama, 5 ml. de vinagre de Jerez, 10 ml. de aceite de oliva, 30 gramos de azúcar, sal y pimienta. Según Roberto Alfaro, el paso a paso de la preparación es el siguiente: «Triturar todo, colar y colocar en una bandeja profunda en el congelador y en 24 horas ya podremos rascar nuestro granizado con la ayuda de un tenedor. Va perfecto para ponerlo encima de una salmuera».

David Baldrich, chef de La Senda, recurre a una historia personal que vivió en Miravete de la Sierra, donde acudió a dar un concierto antes de triunfar como cocinero. «Allí conocí a unos ingenieros agrónomos que estaban haciendo una tesis sobre el tomate seco de Miravete, ya que en esta localidad se deben dar unas condiciones especiales para su elaboración», comenta.

Al margen de la anécdota, esta es su apuesta: mostrar cómo se prepara un sencillo tomate seco casero. Recomienda utilizar ejemplares de pera. «Se parten por la mitad, se echa sal y se ponen sobre papel de periódico y allí se dejan al sol durante diez días tapándolos por la noche. Luego tan solo hay que conservarlos envasados en aceite y con las hierbas que nos gusten».

En cuanto a posibles usos, sugiere cualquier utilización del tomate que no requiera jugosidad. «En las ensaladas de corte italiano con albahaca y quesos se pueden picar hidratándolos previamente; también como potenciadores de la acidez de una salsa de tomate tradicional, para que quede más densa, o sencillamente fritos como aperitivo».

Lo dicho, unas cuantas opciones para disfrutar de esta auténtica joya gastronómica que está en el mejor momento de la temporada.

Recetas

1. Nola Gras. Calle de Francisco de Vitoria, 32 (Zaragoza). Teléfono 682 830 550. Alejandro Viñal

2. Absinthium. Hotel Oriente. Calle del Coso, 11 (Zaragoza). Teléfono 876 707 274. Roberto Alfaro.

3. La Senda. Calle de Hernán Cortés, 15 (Zaragoza). Teléfono 976 258 076. David Baldrich