Dos vinos blancos aragoneses consiguen Baco de Oro

Dos vinos blancos aragoneses han conseguido situarse entre los mejores vinos de España de la añada 2019, al conseguir medalla de oro en los Premios Baco, que organiza anualmente la Unión Española de Catadores (UEC) para evaluar los vinos de la última cosecha. Se trata de Albada Macabeo Viñas Viejas 2019 y de Particular Chardonnay-Moscatel 2019.

Albada Macabeo Viñas Viejas lo elabora el enólogo Manuel Castro en Bodegas Virgen de la Sierra, ubicada en Villarroya de la Sierra y adscrita a la D. O. Calatayud. Tiene un precio de seis euros cada botella y la producción anual es de unas 10.000 botellas. Particular Chardonnay-Moscatel de Alejandría lo hace el enólogo Javier Domeque, director técnico de Bodega San Valero, en la D. O. Cariñena. De allí salen unas 80.000 botellas de este vino, que se venden en torno a cinco euros cada una.

Son dos vinos con una gran expresión frutal y que cuentan con una gran cantidad de seguidores, quienes esperan cada año que salgan estos productos al mercado para disfrutar de sus cualidades. Y algo muy importante en estos vinos, además de su calidad, es su precio, apto para todos los bolsillos. En el podio de este concurso hay que anotar la presencia de otro vino aragonés, en este caso un tinto, que ha obtenido medalla de plata: Care Tinto sobre Lías 2019, que elaboran en Bodegas Care, en la D. O. Cariñena, y que cuesta seis euros cada botella.

Particular Chardonnay-Moscatel de Alejandría. HA

Los Premios Baco cumplen este año su 34 aniversario y se han consolidado como uno de los más fiables e independientes de cuantos tienen lugar en nuestro país, un buen termómetro para medir la calidad de la cosecha más reciente, en este caso la 2019. El panel de catadores está compuesto por profesionales de reconocida experiencia en el mundo del vino.

Este año han concurrido un total de 517 vinos de todas las regiones vitivinícolas españolas. Siete Grandes Bacos de Oro (puntuación superior a 92 puntos), 76 Bacos de Oro (puntuación superior a 88 puntos) y 28 Bacos de Plata (puntuación superior a 84 puntos) conforman el medallero.

Do Ferreiro 2019, de la D.O. Rías Baixas, ha conseguido el más alto reconocimiento, el del Gran Baco de Oro Premio Luis Hidalgo, al haber obtenido la mejor calificación en una escala de 0 a 100 por el panel de catadores. Tintoralba Roble 2019 (D.O. Almansa), Scala Dei Pla dels Àngels 2019 (D.O. Ca. Priorat) y Silvano García Dulce Monastrell 2019 (D.O. Jumilla) han sido calificados como mejores vinos tinto, rosado y dulce, respectivamente.