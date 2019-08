Receta de vichyssoise tradicional (o cómo disfrutar de la cuchara en verano)

El gazpacho es, sin duda alguna, la crema fría protagonista del verano y, la verdad, no es de extrañar. Esta receta que saca partido a la huerta mediterránea es fresca y saludable (sobre todo si se prepara casera y se siguen los pasos para conseguir un buen resultado) y, también, una elaboración muy rápida de preparar, por los que son pocos los que se resisten a no degustarla una y otra vez durante los meses de calor. Sin embargo, no solo de gazpacho se sobrevive en verano: existen otras opciones frescas, sanas y rápidas con las que disfrutar de la cuchara, como la crema de puerros, más conocida como vichyssoise.

Ingredientes para seis personas:

600 gramos de puerro (pesar solo la parte blanca)

400 gramos de patata

Una cebolleta

Un litro de caldo de pollo (mejor si es casero)

Una nuez de mantequilla (menos de 60 gramos)

200 mililitros de nata para cocinar

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Cómo preparar una vichyssoise tradicional