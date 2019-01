Reabre el mercado de Graus con la mejor trufa de la temporada

Este año, la apertura del mercado fue precedida de una charla, que tiene lugar en el salón de actos de la casa de la cultura, ubicada en la plaza Mayor de la localidad. Estas charlas abordan cuestiones como la PAC y los regadíos de plantaciones truferas, consejos prácticos para el uso y conservación de la trufa negra o variedades de trufa, aromas y su uso fraudulento. La del sábado corrió a cargo de Sergi García, investigador del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, que habló sobre los factores que afectan al desarrollo vegetativo y a la fructificación de la ‘Tuber melanosporum’.

Pero lo fundamental en este mercado que organiza la Asociación de Recolectores y Truficultores de Trufa de Aragón, que se desarrolla en la planta calle y los bajos de la Casa de la Cultura, es que se puede adquirir trufa fresca recién recolectada.

David Royo, presidente de la Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de Aragón, señala que en estos momentos se están recolectando ya los mejores ejemplares de hongos de la temporada, que está siendo "muy buena" en cuanto a calidad y cantidad. El precio está siendo inferior al del año pasado, lo que permite acercar con más facilidad al pequeño consumidor trufa de calidad y casi recién recolectada. Según los cálculos de Royo, la trufa se vendió el sábado a unos 600 euros el kilo, bastante menos que el año pasado por estas mismas fechas, ya que en la anterior campaña hubo muy poca producción por las malas condiciones climatológicas.

Buena temporada

Este año, por el contrario, la temporada ha venido rodada, pues el verano no fue extremadamente caluroso y hubo abundancia de lluvias hasta bien entrado el otoño. Después, ha hecho el frío suficiente para que las trufas maduren bien y no lleguen a congelarse, lo que ocurre cuando se producen heladas exageradas. Como apunta el presidente de la asociación de truficultores, de aquí a finales de temporada, hacia mediados de marzo, la calidad de las trufas es inmejorable, por lo que "hay que aprovechar este delicado manjar y, como decimos siempre, no obsesionarse con el precio, pues con cuatro gramos de ‘Tuber melanosporum’ por cada plato tenemos más que suficiente".

En la feria, los visitantes pueden apreciar el sabor de este hongo de la mano de algunos de los mejores restaurantes de la comarca de Ribagorza y del resto de la provincia de Huesca. Hoy, el encargado de preparar las pequeñas delicias con ‘Tuber melanosporum’ es el restaurante Els Cremalls, de Tolva.

Feria de Vera

La localidad zaragozana de Vera de Moncayo, por su parte, también celebró este fin de semana su Feria de la Trufa. Se inauguró el sábado, a las 11.00, en el pabellón municipal. Hubo charlas, talleres de cocina, degustaciones y maridajes de tapas y vinos de la D. O. Campo de Borja. Los restaurantes y bares de la zona ofrecieron tapas y menús con trufa negra del Moncayo.

Ir al suplemento de gastronomía