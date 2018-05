Siete alimentos que dan gases (y no lo sabías)

Las legumbres suelen ser las principales acusadas cuando se tienen gases. "He comido lentejas" es la excusa perfecta cuando se sienten estas molestas flatulencias. Aunque las legumbres son unos superalimentos presentes en la dieta mediterránea, es cierto que producen este malestar, que se puede evitar. Aún así, no son los únicos alimentos que provocan gases. Los siguientes también lo hacen y, probablemente, no lo sabías.

Manzanas : dicen que "una manzana al día, del médico te libra" y es que son muchos los que la consideran la fruta milagro. Sin embargo, su contenido en azúcares naturales, en fructosa y en sorbitol, que provocan gases.

Café : su consumo está asociado a un menor riesgo de muerte y, además, estimula la secreción gástrica. Lo recomendable son entre dos y tres tazas al día, ya que, superar esta cantidad, puede dar lugar a acidez y quemazón y llegar a la sensación de los incómodos gases. El café descafeinado tiene los mismos efectos en este ámbito.

Lechuga: es uno de los ingredientes estrella para aquellos que quieren comer con pocas calorías y, normalmente, forma parte de ensaladas, un plato muy beneficioso para mantener el cerebro joven. Su alto contenido en fibra insoluble es el responsable de la hinchazón que provoca gases. Unos sustitutivos igual de nutritivos son los brotes de espinacas o berros.

Cerveza : los beneficios de la cerveza son múltiples e incluso su consumo moderado podría reducir la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Contiene malta, un hidrato de carbono refinado, cuyo consumo en exceso puede provocar flatulencias, hecho que se incrementa al ser una bebida gaseosa.

Jamón: recientemente se han demostrado los beneficios de comer jamón serrano para la salud pero, es uno de los más salados y es este condimento el que provoca hinchazón. El sodio que contiene la sal conlleva retención de líquidos.

Pastas y cereales : tomar pan, pasta, patatas y arroz en cantidades excesivas no es recomendable porque tarda en digerirse demasiado y esto contribuye a la hinchazón.

Alimentos grasos como la salsa roquefort y helado: este tipo de alimentos son los más difíciles de digerir ya que debido a su estructura alargan la digestión y llevan a las molestas flatulencias. En el caso de los quesos, es mejor consumirlos frescos y, con los helados, el malestar se agrava debido a su alto contenido en azúcar.

este tipo de alimentos son los más difíciles de digerir ya que debido a su estructura alargan la digestión y llevan a las molestas flatulencias. En el caso de los quesos, es mejor consumirlos frescos y, con los helados, el malestar se agrava debido a su alto contenido en azúcar. Picante: abusar de este condimento puede causar acidez y llevar a los gases. Para reemplazarlo sin dejar de dar sabor a los alimentos, la mejor opción son las especias, ya que hay una adecuada para cada plato.