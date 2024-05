Qué hay que pagar en una comunidad de vecinos si tienes una plaza de garaje y hay derrama

En una comunidad de vecinos en España, una derrama es una cuota extraordinaria que se impone a los propietarios para cubrir gastos no previstos en el presupuesto anual ordinario. Estas derramas pueden surgir por diversas razones, como reparaciones urgentes, mejoras en las instalaciones comunes o situaciones imprevistas que requieran una inversión adicional. Estas derramas se distribuyen entre los propietarios de acuerdo con cuota de participación, que suele estar determinada por el tamaño o el valor de su propiedad en relación con el conjunto del edificio o urbanización.

Y, los garajes forman parte del inmueble, al igual que los pisos o locales. Salvo acuerdo en contrario, los propietarios de garajes deben contribuir a los gastos según su cuota de participación. Y, para saber cuánto está obligado a pagar en una derrama el propietario de un garaje hay que mirar los Estatutos de la Comunidad. Pero, en caso de que no se recoja, prevalece la Ley de Propiedad Horizontal.

Cuota vecinal para garajes

Salvo que los Estatutos de la comunidad de vecinos especifiquen lo contrario, un local y una plaza garaje perteneciente a una comunidad de propietarios tiene que pagar los gastos generales y los extraordinarios de la Comunidad. No obstante, tendrá que pagar estos gastos siempre que se refieran a actuaciones necesarias para el mantenimiento del inmueble y no a mejoras, a las que un propietario sí puede negarse y no votar a favor.

El importe de la derrama con el que cada vecino contribuye se establece en función de la cuota de participación asignada a cada piso, local o plaza de garaje en el título constitutivo. Por ejemplo, si un piso tiene una cuota de participación del 2,150%, su derrama será el 2,150% del total del gasto.

Estatutos de una comunidad de propietarios

Si tienes dudas, para consultar los estatutos y verificar si los de tu comunidad de propietarios están inscritos en el Registro de la Propiedad, se siguen estos pasos:

Acceder al Geoportal de Registradores para conocer cuál es el registro correspondiente a tu localidad.

Buscar la sección de 'Consulta de registros' o 'Consulta de documentos'.

Introducir el nombre completo de la comunidad de propietarios en el campo de búsqueda.

Seleccionar la opción de 'Estatutos'.

Presionar el botón de 'Buscar' y espera a que la página muestre los resultados.

Obligaciones de un propietario de un garaje

A grandes rasgos, las obligaciones de un propietario de un garaje o un local comercial son: