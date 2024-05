Hacienda hace la Renta en 25 pequeños pueblos de Aragón: "Si no hay más es por falta de personal, pero como idea es muy buena"

Desde este martes, los vecinos de la localidad zaragozana de Ateca mayores de 65 años al concertar cita para realizar la declaración de la Renta 2023 pueden pedir hacerla desde la sede de su Ayuntamiento en una videollamada. Mediante un acuerdo entre el Consistorio y la Agencia Tributaria (AEAT), la administración municipal pone a disposición una sala y un equipo informático para que los interesados puedan establecer la comunicación con personal de Hacienda que les ayudará a realizar el trámite. Es uno de los 25 municipios aragoneses que participan en este plan de Hacienda para reducir la brecha digital. En toda España llega a 500 municipios de 46 provincias.

"Nos llamaron desde la Agencia para saber si estábamos interesados y nosotros dijimos que sí, porque es una manera de facilitar la vida a los vecinos", concreta el alcalde, Ramón Cristóbal Júdez, que explica que, hasta el momento, no han estrenado el servicio en este municipio de unos 1.700 habitantes. En concreto, la entidad local, además de facilitar la conexión por internet, las herramientas y el despacho, pone a disposición el acompañamiento de un trabajador que establece la videoconferencia y, una vez enlazado ciudadano y AEAT, se retira hasta que acaba la conversación. Solo pueden acceder personas empadronadas.

En Gallur, otro municipio zaragozano, esperan que la buena aceptación se traduzca en citas. "Tenemos mucha gente mayor en el municipio y la gente lo ha agradecido. Había demanda y preguntaban", asegura la alcaldesa, María Pilar Capdevila. "Aunque es con videoconferencia está la compañera por si hay cualquier problema y está pendiente", explica sobre la organización. Se ha preparado el espacio para hacer declaraciones "en una clase de informática en la Casa de Cultura", detalla. El municipio se encuentra a unos 50 kilómetros de Zaragoza y se espera reducir desplazamientos.

"Hay gente mayor y que vive sola y no tiene a nadie que le ayude", recuerda sobre la complejidad que supone para ellos este tipo de trámites. Desde la Agencia Tributaria se ha explicado que se van a enviar cartas a los potenciales beneficiarios ofreciendo el servicio, por lo que esperan más citas en las próximas semanas.

Primer usuario en Villarquemado

En el Ayuntamiento de Villarquemado (Teruel) esperan este miércoles a su primer contribuyente y el jueves ya saben que tienen dos citas. "Como servicio lo vemos fabuloso para que no tengan que desplazarse, además es gratuito. Cómo vas a decir que no", reconoce Paco Guillén, secretario del Ayuntamiento desde hace año y medio. En el municipio se encuentran empadronadas unas 900 personas y mayores de 65 años que presenten la Renta calculan que hay unos 153 contribuyentes, según las previsiones de la Agencia Tributaria. Hasta ahora, quienes no se manejan con internet o no se aclaran por teléfono y necesitan ayuda para presentar la declaración solo tenían la posibilidad de pedir cita presencial en Teruel capital en junio, el último mes de campaña.

Sin embargo, el secretario entiende que no haya habido una respuesta más masiva de los ayuntamientos. "La contrapartida es que los Ayuntamientos tenemos el personal que tenemos, aquí somos dos personas", lamenta, y es consciente de que algunos no se podrán permitir atender otro servicio más si les quita tiempo. "A ver cómo va", plantea. Reconoce que al principio pensaron que sería atención presencial. "Cuando nos expusieron la idea entendimos que iba a venir un funcionario, aunque fuera un día a la semana, que se acumularían citas y en un momento las solventaría todas y sería un contacto más directo".

En cualquier caso insiste en que "si no hay más pueblos es por carencia de personal, pero como idea es muy buena".

Albalate del Arzobispo (Teruel) fue uno de los pueblos que participaron en el plan piloto del año pasado. Su población ronda los 2.000 empadronados. Desde el ayuntamiento recuerdan que tuvieron varios contribuyentes mayores de 80 años a los que ayudaron a coger el cita por teléfono y luego acudieron al consistorio. Allí han habilitado una sala con un ordenador. Hasta ahora, quienes buscaban atención presencial solían pedir cita en Alcañiz, uno de los municipios donde tradicionalmente confecciona Rentas Hacienda durante la campaña.

En Ayerbe (Huesca) no cuentan aún con citas pero ya tienen lista una salita "para garantizar la intimidad del ciudadano que viene", explican desde el consistorio. Un empleado municipal se queda con el usuario "hasta la conexión, se le identifica con el DNI que es la persona citada y nosotros cerramos la puerta". A partir de ahí es el funcionario de la Agencia Tributaria el que cumplimenta la declaración con el vecino. "Cuando acaba, como tiene posibilidad de llevarse impresa la declaración nos avisa y se la imprimimos", añaden.

El municipio oscense tiene alrededor de un millar de habitantes y cumplirían los requisitos para beneficiarse de este plan de ayuda un centenar. En este caso, puede solicitarlo también los vecinos de las pedanías de Fontellas y Losanglis.

Cómo pedir cita para hacer la Renta en el pueblo

Para poder disfrutar de este servicio, los vecinos de los pueblos de la lista interesados, al pedir cita para la campaña de la Renta por los canales tradicionales (internet, app Agencia Tributaria o por teléfono), tendrán que concretar que quieren esta opción. Una vez fijada fecha y hora, la Agencia Tributaria lo comunica al Ayuntamiento para que tenga en cuenta la visita del ciudadano en cuestión, a quien darán la opción de imprimir el propio documento.

"En nuestro programa electoral reconocíamos que el contacto de los vecinos con otras administraciones, especialmente las que dependen del Gobierno central o alguna autonómica, estaba siendo cada vez más complicado para las personas mayores por el hándicap de que muchas veces se hace por vía digital", asume el regidor atecano. En este punto señala que "el compromiso es facilitar más trámites y hacerlo extensible a más situaciones".