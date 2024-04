El impacto en el bolsillo de la tensión entre Irán e Israel: luz, gas y petróleo

Un nuevo episodio bélico ha aumentado la tensión en Israel, tras ser atacado por Irán este fin de semana. Este último ha considerado una acción puntual la operación con drones y misiles, en la que murieron 13 personas. La comunidad internacional, además de condenarla, teme la reacción del gobierno de Benjamin Netanyahu, que sigue sin ceder y negociar un alto el fuego en la Franja de Gaza. Con la entrada de Irán en escena de forma directa se abren nuevas incógnitas sobre el impacto humanitario y económico del conflicto.

La Unión Europea (UE) dejó claro este domingo, tras el ataque, que una mayor escalada de la tensión en Oriente Medio "no puede ser del interés de nadie" y pidió a ambas partes moderación. Este es el mensaje que lanzan los líderes desde Occidente frente al que se ha interpretado como una amenaza del país árabe para que Israel termine con los ataques en Gaza. En la Franja han muerto ya 33.797 personas desde el estallido de la guerra el pasado 7 de octubre por un ataque terrorista de los integristas de Hamás. Ello unido al bloqueo a la ayuda humanitaria.

Los países árabes insisten también en pedir la vuelta a la calma, sin condenar explícitamente el ataque. En la lista figuran algunos de los mayores productores de petróleo y gas del mundo.

Un paso más en la escalada se ha dado cuando Irán capturó este sábado un buque relacionado con Israel en el golfo Pérsico. "De momento es pronto para ver las consecuencias que va a tener el secuestro del MSC Aries por parte de Irán pero está claro que, de una u otra manera, se va a notar", ha reconocido Óscar Calvo, director general de la compañía de logística JCV Shipping & Solutions. Plantea tres escenarios en cuanto al impacto en las navieras.

Por un lado, que al igual que con los últimos secuestros de buques por parte de piratas en el Canal de Suez, "haya navieras que decidan no entrar en puertos situados mas allá del estrecho de Ormuz, lo que afectaría a mercancía con origen o destino Kuwait, Qatar, Bahrein, Iraq, Emiratos Arabes Unidos y la costa este de Arabia Saudí, país que ya está sufriendo el bloqueo del estrecho de Bab el Mandeb (Mar Rojo)". En este caso se produciría un aumento de precios "bien por subida de fletes marítimos, bien por la aparición de nuevos recargos". Por lo ocurrido con el desvío de los buques por el Cabo de Buena Esperanza, para evitar el canal de Suez, cree que "seguramente el incremento de fletes no afectará solo a los puertos directamente implicados sino que repercutirá en el resto de puertos del servicio, ahora que los fletes llevaban varias semanas bajando".

Por último, esta situación derivaría en un "incremento de los tiempos de tránsito, porque puertos importantes de transbordo que hay en esa zona dejarían de emplearse como 'hubs' y, consecuentemente, congestionaría otros puertos 'hub' de zonas cercanas como Mumbai, Colombo, Port Kelang o Singapur".

Todo esto "cogido con pinzas", precisa el directivo, a la espera de si hay una respuesta por parte de Israel.

El petróleo sigue encareciendo llenar el depósito

Surtidores en una gasolinera de Zaragoza. Toni Galán

Los consumidores temen que la tensión termine por notarse en el bolsillo. Por un lado, al llenar el depósito del coche. Los precios de los carburantes se encuentran al alza, con el litro de combustible por encima de 1,5 euros, tras subir un 8% la gasolina y un 4% el gasóleo en lo que va de año. "Puede tener impacto a corto plazo porque hay mucho petróleo que sale por el golfo Pérsico", señala José María Yusta, catedrático de la Universidad de Zaragoza. La actual situación de precios altos se debe a múltiples factores, ligados también a las estrategias de los países productores. "Los precios suben aunque no responda a un problema real", afirma.

En cualquier caso, advierte que "el factor más desestabilizador no es tanto la Irán, que tiene muchas reservas, pero no mucha producción. El mayor factor desestabilizador del mercado es que hubiera un problema en Qatar, que es uno de los grandes exportadores de gas". Este se encuentra entre los países árabes que piden que la ofensiva no vaya a más, pero sin condenar la acción de Irán de forma explícita.

Europa hace los deberes y diversifica el gas

Instalación de gas rusa en Siberia que dejó de ser cliente de Europa. Reuters

El conflicto se empieza a notar en las cotizaciones del gas natural. "Los precios en el mercado internacional están recogiendo un ligero incremento en los últimos días, como consecuencia del aumento de la tensión en Oriente Medio", asegura Yusta.

Sin embargo, este impacto no supone un cambio de tendencia. "A largo plazo los fundamentales de la cotización del gas natural se mantienen estables, es decir, no se prevé retornar a la situación de 2021-2023 de precios de gas tan disparados", tranquiliza el también experto en mercados energéticos en referencia a los últimos años de récords. En estos se unió el repunte de la demanda por la vuelta a la actividad tras la pandemia de covid y el inicio de la guerra de Ucrania, que obligó al Gobierno a aprobar medidas para intentar moderar el precio del gas. El precio del megavatio/hora (MWh) llegó a rozar los 350 euros en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, y ahora se encuentra por debajo de los 30 euros. Sigue siendo el doble que antes de la pandemia de covid.

El catedrático afirma que Europa ha sabido hacer los deberes tras estos dos años de bloqueo a Rusia, el mayor exportador de gas. "Hay gran cantidad de nuevos proyectos de extracción de gas natural, suficientes para cubrir la demanda esperada", señala, alejando el fantasma de la escasez que surgió con las sanciones a Vladimir Putin.

"Se ha diversificado el abastecimiento con orígenes muy diversos, principalmente Estados Unidos", apunta. "Por el momento no deberíamos temer un impacto muy importante", afirma, aunque siempre destacando que la situación puede empeorar.

La factura de la luz con la primavera a favor

Facturas de la luz en las asesorías de ahorro energético de Ecodes. Ecodes

Mientras los carburantes suben, los precios de la electricidad continúan bajando. La primavera favorece que esto suceda por el auge de las energías limpias que general el sol, el viento y la lluvia. "En este momento, tenemos muchas renovables, también energía hidroeléctrica, por lo que el impacto no va a ser muy elevado a corto plazo", augura. De hecho, en los últimos días se han sucedido varias horas a precios negativos, aunque al coste del megavatio hora del mercado mayorista haya que sumarle el resto de componentes de la factura.

De hecho, se ha producido este año un efecto negativo debido precisamente a los precios bajos. La factura de la luz recoge más carga fiscal porque el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), fijado en el 21%, se iba a mantener al 10%, como parte de las medidas para aliviar el coste de la energía, pero ha vuelto al tipo máximo debido a que se puso la condición de que lo haría si los precios bajaban de los 45 euros.

En general, "va a suceder cada vez más en épocas que haya viento y sol porque empezamos a recoger los frutos de tener renovables, tenemos muchas horas de precios muy bajos", detalla. Cuando llegue el verano, con la demanda de energía eléctrica, el coste "puede subir un poco porque subirá demanda y no habrá tantas renovables". Así, considera que "no es previsible que la factura de la luz vaya a subir".

