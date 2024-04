Fernando Lanuza: "Prácticamente han desaparecido los fabricantes de baños en Europa"

Ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, Lanuza se incorporó al equipo de Jacob Delafon en 2001 como responsable de mejora de procesos. Tras ejercer diversas responsabilidades en el entorno industrial, en 2008 pasó a ocupar el puesto de ‘controller industrial’ de la fábrica zaragozana y en 2012 asumió la dirección financiera. En 2014, el directivo fue nombrado ‘financial planning manager’ del grupo Kohler K&B en Europa. Desde 2020 es director general de Jacob Delafon Europa.

Ha pasado una década desde que Jacob Delafon dejase de producir baños en su fábrica de Sobradiel. Si se pudiera dar marcha atrás, ¿se optaría por la reindustrialización y no por la deslocalización?Entonces, todos los fabricantes pasamos por el mismo trance de reestructuración no solo en España sino en el resto de países de la UE. Y la verdad es que la producción de cerámica sanitaria en Europa prácticamente ha desaparecido. Los costes de producción son elevadísimos. Tenemos desgraciadamente una competencia feroz por parte de fabricantes asiáticos y no se puede competir en producción de bajo valor añadido.