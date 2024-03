Se buscan vecinos del barrio Oliver de Zaragoza para ahorrar en la factura de la luz

Un grupo de vecinos y organizaciones sociales del barrio Oliver de Zaragoza acaban de constituir la primera comunidad energética de autoconsumo solar de la capital impulsada por los propios usuarios. El modelo, más extendido en pequeños pueblos en los últimos años, solo cuenta con otro ejemplo similar en la ciudad, el barrio solar del Actur, pero impulsado por una compañía energética, entre otras entidades.

El proyecto consiste en la instalación de unas placas solares que viertan energía a la red que redundará en beneficio de los vecinos que se sumen a la comunidad. "Se proporcionará energía renovable, de proximidad y gratuita a 56 hogares del barrio, además de a cinco entidades sociales y a la propia parroquia", se indica en el proyecto.

Placas solares en el tejado de la iglesia

La instalación de autoconsumo se asienta sobre el tejado de la iglesia San Pedro Apóstol, en la Plaza Lolita Parra. "Técnicamente era muy apropiado, nos parecía interesante involucrar a más actores y al párroco le gustó la idea", explica Carlos Pesqué, subdirector del área de Energía y Personas de Ecodes, la organización que cuenta con experiencia en impulsar este tipo de proyectos. Detalla que se trata de un tejado plano, en una edificación moderna y "ubicada en un sitio muy simbólico, en medio de todas las viviendas 'sindicales' del barrio, una de las zonas más vulnerables", en referencia al grupo Gabriela Mistral, un conjunto de edificios construidos en los años 50. Además, la iglesia es una "referencia de la vida comunitaria" de gran parte de las personas del entorno.

Requisitos para apuntarse al autoconsumo solar del barrio Oliver

Se puede apuntar cualquier vecino, no solo de dichas viviendas, ya que "la participación es abierta a todo el barrio", aunque "se prevé prestar una especial atención a los colectivos más vulnerables", apunta Pesqué. La organización calcula que quienes se unan a la comunidad energética podrán ahorrar 130 euros en su factura de la luz, teniendo en cuenta los precios de ahora, que no son altos. Para ello, deberán pagar 20 euros de cuota de entrada a la asociación y 42 euros al año por el autoconsumo.

Cada hogar contará con un porcentaje de participación, que equivaldrá a "medio kilovatio, como si fuera la energía que genera uno de los paneles solares", pone como ejemplo el técnico de Ecodes. Los usuarios no tienen que cambiar de compañía eléctrica ni convencer a los vecinos. Pueden inscribirse los vecinos que lo deseen aunque en su bloque no quieran todos. Además, los participantes se podrán mantener en su comercializadora de luz, aunque no sea la misma para todos. Esta les descontará la energía del autoconsumo que les corresponda en las facturas.

La comunidad acaba de dar el primer paso legal, el de adoptar una forma jurídica, en este caso la de la Asociación Oliver Comunidad Energética. Además de Ecodes y la parroquia, participan también entidades del barrio como la Fundación Down, la Asociación de Vecinas y Vecinos Oliver-Aragón, La Bezindalla, la Coordinadora del Parque Oliver, Consolida Oliver y Ddialoga. "No queríamos que solo fuera una instalación fotovoltaica, sino que se involucrase al tejido social", cuenta Pesqué.

El objetivo ahora es conseguir el número de asociados que necesitan en los dos próximos meses, entre abril y mayo. Espera que los paneles se hayan instalado "antes del verano" y reconoce que la puesta en marcha para que los usuarios se encuentren ya "autonsumiendo" dependerá de la distribuidora de energía. Con el auge del autoconsumo solar han visto cómo se retrasaban muchos proyectos, incluido el del Actur, pero Pesqué espera que no se dé esta situación al ser pequeño.

Las comunidades energéticas son un modelo de gobernanza de iniciativas colectivas sobre proyectos energéticos cuyo objetivo es "empoderar a la ciudadanía para que ocupe un papel activo en la transición energética", destacan desde Ecodes. La organización asegura que sus beneficios van más allá del fomento de la energía limpia y se convertirían también en "espacios que fomentan la participación, la colaboración y la construcción de compromisos compartidos, la práctica del consenso y la creación de comunidad".

Se puede obtener más información en www.laenergiadelbarrio.es. A través de la asociación, que ofrece asesoramiento en la tramitación del papeleo, se busca crear un "nuevo espacio de diálogo abierto al barrio y que se centrará en la cultura energética y la sostenibilidad". Se creará una Oficina de la Energía con actividades de sensibilización y formación sobre hábitos de consumo eficientes, facturas energéticas, autoconsumo o bono social. El proyecto en su conjunto fue premiado con un galardón BBVA Futuro Sostenible de 100.000 euros en octubre de 2023.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.