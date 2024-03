El cheque familia de Zaragoza, bloqueado por errores en el 80% de las 2.309 solicitudes

Las 2.309 peticiones de cheque familia que ha recibido el Ayuntamiento de Zaragoza están bloqueadas hasta que se subsanen los errores que se han detectado en el 80% de ellas. El Consistorio ha tenido que reforzar con más personal la tramitación, que en esta edición alcanzado una cifra récord, nunca alcanzada hasta ahora. El problema está en que no se podrán abonar las ayudas, que oscilan entre los 700 y los 1.000 euros, hasta que no se corrijan los fallos.

Tras analizar las peticiones, en el Patronato de Educación y Bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragoza se han dado cuenta de que ocho de cada diez estaban incompletas. Los errores más frecuentes son la falta de documentación de informes de rentas, que no se han presentado los justificantes de los centros de educación infantil o la información sobre el padrón.

Esta ayuda se concede a familias con hijos nacidos en 2020, 2021 y 2022 que asistieron a escuelas infantiles o guarderías no financiadas con fondos públicos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023. Podían optar a ellas familias de dos personas cuyos ingresos no superen en ocho veces el valor del IPREM; familias de tres personas con ingresos no superiores a 8,5 veces el IPREM; familias de cuatro personas con ingresos no superiores a 9 veces el IPREM; familias de cinco que no superen en 9,5 veces el IPREM y las de seis miembros que no superen en diez veces este índice.

Según datos del curso 2021-22, en centros sostenidos con fondos públicos (escuelas infantiles de DGA y del Ayuntamiento y aulas de 2 años de colegios públicos) se escolarizaron 1.524 niños de 0 a 3. En centros privados (guarderías y jardines de infancia, escuelas infantiles privadas y aulas de 2 años en colegios privados y concertados) hubo 4.923 menores.