Afecciones por la sequía en Salou y Cambrils esta Semana Santa

Muchos aragoneses se preparan para disfrutar del puente de Semana Santa y pasar unos días de desconexión junto al mar o "dar vuelta" a la segunda vivienda. Los municipios de Salou, Cambrils o La Pineda de Tarragona se encuentran entre los que cuentan con más población llegada la comunidad. La sequía que se ceba con algunas zonas de España como Cataluña hará que se mantengan algunas de las medidas de ahorro de agua que llevan vigentes desde el año pasado en la comunidad vecina.

"En este momento estamos en estado de prealerta y por lo tanto no hay restricciones", han informado desde el Ayuntamiento de Cambrils. Lo que se aplican son medidas de ahorro, similares a las que se pusieron en marcha el verano pasado. Así, quienes se acerquen a la playa, aunque sea pronto para el baño, se encontrarán con que no hay agua en las duchas. Tampoco podrán disfrutar de las fuentes ornamentales de la localidad. "Hemos retirado las duchas y lavapiés de las playas; las fuentes públicas están cerradas y las zonas verdes se riegan con menos frecuencia", detallan. La falta de agua en los grifos para los pies instalados en los accesos a la arena constituye la principal diferencia con el verano pasado.

Reducir el uso de agua

Con todo, "a nivel particular, no hay restricciones, pero se pide a ciudadanía que minimice el gasto de agua", añaden desde el consistorio cambrilense.

En este mismo sentido se pronuncia el Ayuntamiento del municipio vecino de Salou, conocido como 'la playa de los aragoneses'. "Salou no está afectado por las restricciones que existen en otros municipios. No obstante, la política del Gobierno municipal es hacer un uso responsable del agua", explican desde el ayuntamiento.

Playa Larga de Salou (Tarragona). Salou.cat

La situación no afecta al llenado de piscinas, aunque las de exterior todavía no se utilizarán en esta pretemporada turística que supone la Semana Santa. Desde el conocido hotel Jaime I se explica que el vaso climatizado con el que cuentan permanecerá a disposición de los clientes con normalidad. "No creo que esta zona se vea afectada", esperaban desde el establecimiento hotelero salouense.

Agua del embalse zaragozano de Mequinenza

Tarragona se encuentra en mejor situación que otras zonas de Cataluña. Los municipios que dependen del Consorcio de Aguas de Tarragona pasan de alerta a prealerta, al mejorar el estado del embalse de Mequinenza, según la información actualizada que facilita el portal de la sequía de la Generalitat de Cataluña (sequera.gencat.cat). Los residentes en estos municipios reciben desde hace años el agua del embalse aragonés de Mequinenza, situado cerca de la frontera entre ambas comunidades, que ha conseguido recuperarse en estos últimos meses. La infraestructura hidrológica zaragozana, situada en la comarca del Bajo Cinca, acaba de cumplir 60 años y se ha visto favorecido por las lluvias de los últimos meses, entre otros factores.

En el agua del Ebro confían también desde establecimientos veteranos como el Bar Restaurante Aragón, que lleva cuatro décadas en Salou. "Aquí no hay problemas", asegura Isabel Bonet, propietaria del negocio familiar. "Menos mal que con estas lluvias que ha habido se ha llenado el embalse", cuenta, preparándose ya para la llegada de los primeros turistas del puente. Como siempre, el tiempo jugará un papel importante, y augura muchas reservas de última hora en función de si hace sol y buena temperatura. "Los que tienen segunda residencia vendrán igual", añade, conocedora de las costumbres de los aragoneses ya que la mayoría de sus clientes lo son, atraídos en parte por el nombre. Este se puso en homenaje a su abuela paterna, que era de Fraga, y porque originariamente iba a ser el del edificio de apartamentos en el que se ubica.

Afirma que "las perspectivas para el turismo este año son buenas", aunque es prudente y prefiere esperar "hasta que acabe el año" para confirmarlo.

El agua no será un problema, salvo que la primavera llegue muy seca. "En los próximos meses, en caso de que no llueva, podría volver a declararse el estado de alerta", advierten desde el ayuntamiento de Cambrils.

Cómo conocer la evolución de las restricciones por sequía en Cataluña

Mapa de la sequía en Cataluña. Las zonas rojas como Barcelona se encuentran en estado de 'Emergencia', las naranjas en 'Excepcionalidad' y las verdes como Tarragona en 'prealerta'. Gencat

La Generalitat de Cataluña cuenta con una página específica para informar a los ciudadanos de las afecciones por la sequía. A través de un mapa con el "visor" de la sequía, se puede conocer de un vistazo qué zonas se encuentran con más dificultades (en rojo) o aquellas en las que no hay restricciones (en verde). Este último es el caso de los destinos más frecuentes de veraneo de los aragoneses en la costa Dorada.

El mapa es un "visor informativo sobre los efectos de la sequía en las cuencas internas de Cataluña, basado en el Plan Especial de Sequía, el instrumento de la planificación hidrológica definida por la Agencia Catalana del Agua", según explica en su página web.

En el buscador por municipios se muestra lo que está prohibido hacer en cada zona. En Salou y Cambrils no existen restricciones ni en el uso doméstico, piscinas, limpieza de vehículos, granjas e incluso fuentes, aunque se puedan adoptar medidas de ahorro. La situación es radicalmente opuesta en las zonas de color rojo como la ciudad de Barcelona, que se encuentra en estado de emergencia. En la ciudad condal y el resto de zonas en rojo, afectadas por la "sequía extrema", está prohibido el riego público y privado, la limpieza de vehículos y el llenado de piscinas, entre otras actividades que requieren uso abundante de agua. El uso recreativo se reduce el 100%, el agrícola un 80%, el ganadero un 50% y el industrial un 25%.

Las restricciones por la falta de agua son diferentes según las comarcas catalanas, ya que depende del estado en el que se encuentre el embalse del que proceda el agua. Esta es la situación actual:

-Emergencia 2: 12 municipios del Alt Empordà del embalse de Darnius Boadella

-Emergencia 1: 227 municipios se encuentran en escenario de emergencia 1 (en los 202 del sistema Ter Llobregat, 22 del acuífero del Fluvià Muga, 2 de Riudecanyes y Vallirana).

-Excepcionalidad: afecta a 297 municipios.

-Alerta: 30 municipios.

-Prealerta: Tarragona.