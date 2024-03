Las oposiciones a funcionario tendrán que ejecutarse antes de un año

Novedades para los más de 3,5 millones de empleados públicos que hay en España y, también, para los centenares de miles de personas que quieren formar parte de la plantilla de la Administración Pública y se están preparando para superar las pruebas. Y están de enhorabuena, porque las oposiciones se acortarán hasta el punto de que no podrán durar más de doce meses y, además, se impulsará un programa de becas para que puedan obtener ingresos durante este periodo de estudio, después de que el año pasado se concedieran por primera vez cien becas de hasta 7.000 euros.

Así lo anunció este jueves el ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en el Senado para explicar las líneas generales de la política de su departamento, durante la cual también se comprometió a poner en marcha un modelo de jubilación de los empleados públicos más flexible para equipararlo al del sector privado en un momento en el que más de la mitad de la plantilla se retirará en la próxima década.

"Tenemos que acortar los tiempos de los exámenes", defendió Escrivá, que reconoció que los tiempos que duran actualmente los exámenes son "intolerablemente largos", algo que -puntualizó- "genera mucha incertidumbre y mucho coste a los opositandos". El ministro señaló que hay muchas partes de los procesos que son "innecesarios", por lo que abogó por acortarlos para que se reduzcan "mucho" los plazos de las ofertas públicas de empleo.

El expresidente de la Airef se ha fijado como meta imponer un plazo máximo de ejecución de doce meses; es decir, desde que se convoca una oposición hasta que sale el nombramiento no puede pasar más de un año. "Incluso pueden ser menos de doce meses. Hay muchos pasos que nos los podemos ahorrar y simplificar", afirmó.

Pero no será el único cambio que afectará a los funcionarios del futuro. Además, Escrivá quiere poner en marcha una "innovadora" vía de acceso inspirada en el MIR de los médicos para los profesionales tecnológicos que quieran incorporarse a la Función Pública, un diseño en el que ya está trabajando. En este sentido, reconoció que la administración pública tiene un importante déficit de este perfil de profesionales TIC que cada vez son "más necesarios", por lo que hay una "necesidad absoluta" de reforzar estas plantillas.

"Nos está costando muchísimo ser atractivos y esto ocurre cuando hacen falta más profesionales TIC que nunca", admitió Escrivá, que abogó por utilizar "algo que en España es una práctica reconocida internacionalmente", en referencia al MIR.

No habrá nuevas oposiciones

Lo que sí descartó el ministro es abrir una nueva convocatoria de oposiciones cuando "hay opositores todavía presentándose a la convocatoria de la Oferta de Empleo Público de 2023. Incluso admitió que la promesa de tenerlas convocadas antes del 31 de diciembre de 2023, en un plazo de seis meses, pudo ser una aspiración "ambiciosa".

"La propia norma establece que se puede excepcionar, y ha ocurrido, donde los órganos que están llevando a cabo las oposiciones, pues nos han dicho que no han terminado, no han terminado a tiempo", subrayó, aunque admitió que la planificación no es "buena" y que se debe "mejorar".

Captar nuevo talento

Durante su intervención, Escrivá también recalcó la necesidad de fortalecer los procedimientos de captación y retención de talento en las Administraciones Públicas en un momento "en el que está previsto que más de la mitad de la plantilla actual se jubile a lo largo de los próximos diez años, un importante desafío, pero también una oportunidad para diseñar itinerarios de carrera motivadores que permitan competir con el sector privado en la gran pugna de nuestro tiempo por el talento". Para ello, el ministro propone construir un nuevo modelo de función pública basado en la gestión previsional de efectivos, más autonomía y responsabilidad a las organizaciones en la planificación de sus plantillas, procedimientos de acceso al empleo público y promoción profesional basados en competencias, y posibilidades de desarrollo profesional más estimulantes.