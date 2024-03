Las rentas medias pagan más IRPF en Aragón, a la espera del impacto de la última reforma

A unas semanas de comenzar la campaña de la Renta de este año, el Registro de Asesores Fiscales del Colegio de Economistas (REAF) ha presentado su informe anual que compara la fiscalidad entre comunidades autónomas. En él incluyen las diferencias en el pago de impuestos entre los ciudadanos, según vivan en una u otra región, comparando los impuestos propios y los cedidos por el Estado sobre los que cada Gobierno autonómico tiene margen para introducir cambios. Los aragoneses se colocan entre los que más bonificaciones tienen en Sucesiones, tras la última reforma autonómica, y esperan el impacto de la 'deflactación' de la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La comparativa de impuestos regionales sirve a los asesores fiscales de guía para su trabajo diario y también para reflejar las desigualdades entre regiones. La XXIII edición del Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral muestra una "fotografía" de la situación tributaria, que resulta difícil de capturar. Muchas normas y muchos cambios, como se quejan los propios profesionales.

Desigualdades tributarias

Con tal cantidad de normativas estatales, autonómicas y sus respectivos cambios "nadie sabe qué pagas ni a quién pagas", criticó el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, durante la presentación del informe la semana pasada. Se quejó de que haya impuestos que se anuncian en campañas electorales "y no se llegan a aplicar", pero que crean inseguridad jurídica. Este sería el caso del impuesto sobre estancias turísticas que aprobó la Comunidad Valeciana y el Impuesto sobre viviendas vacías a los grandes tenedores de Extremadura, derogados antes de entrar en vigor.

Pich calificó todos estos anuncios de "discusiones políticas que llevan a la frivolidad y el populismo", además de "complicarle la vida a la gente y al sistema judicial, que lo pagamos entre todos". En este sentido, apuntó que "hasta que no se haga una revisión del sistema de financiación autonómico, estamos complicando mucho al país".

Desde el Reaf en Aragón, Arturo Hernández ha criticado el punto de partida. "No es justo que se pague distinto", indica, ya que se generan desigualdades entre regiones.

Pese a la variedad de normativas, todas coincidirían en una tendencia común a rebajar impuestos, principalmente vía bonificaciones, como ha sucedido en el caso de Aragón con Sucesiones. La comunidad prepara la bonificación máxima del 99% a cónyuges, ascendientes e hijos de más de 21 años, que supondrá un recorte para las arcas públicas de 38 millones de euros y beneficiará a unos 673 aragoneses, según los cálculos del Ejecutivo regional. En Sucesiones hay diez comunidades que regulan los mismos tipos de gravamen que los de la tarifa estatal (7,65 a 34%), "en la mayoría prácticamente no se paga cuando los sucesores son familiares cercanos y, en el resto, prácticamente no se paga cuando cada heredero no tiene una base superior a cierta cantidad que, como poco, es de 300.000 euros".

Poco peso de los impuestos propios

Los impuestos propios de las comunidades representaron solo el 2,2% de los ingresos tributarios en 2022, último año del que se disponen datos, por lo que los asesores fiscales recalcan que se trata de una "escasa fuente de financiación para las autonomías". Ello, pese a que la recaudación por impuestos propios ha crecido en 2022 con respecto a 2021 un 10,9%, en un contexto de tendencia a las rebajas fiscales.

En la mayoría de las comunidades autónomas, incluida la aragonesa, las tasas sobre el agua suponen el grueso de los ingresos propios. "El agua hasta ahora ha sido el principal", indica Hernández. En Aragón representa el 73,5% de la recaudación de tributos legislados por la comunidad, y gravan el uso de aguas embalsadas y residuales. Existe también un tributo a las grandes superficies.

Desde el Reaf han señalado que "la imposición medioambiental ha sido la que más han desarrollado las autonomías". En este sentido, el año pasado entró en vigor del Impuesto estatal sobre residuos, lo que ha supuesto su eliminación por parte de las autonomías que lo tenían implantado.

A ello se une que Aragón trabaja en un impuesto sobre las renovables, que acaba de iniciar su tramitación en las Cortes de Aragón, tras el importante avance de los parques eólicos y huertos solares. El tributo gravará la actividad de las empresas eólicas, fotovoltaicas y los tendidos eléctricos.

En lo que se refiere a los impuestos cedidos por el Estado, en todo o en parte, los contribuyentes aragoneses se sitúan entre los que más pagan en Transmisiones Patrimoniales (TPO) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) cuando no se trata de la vivienda habitual. En este último, partiendo de que se escriture un inmueble nuevo, sin que vaya a constituir la vivienda habitual del comprador, un contribuyente aragonés pagará desde los 2.250 euros por un piso de 150.000 euros a los 11.250 por otro que supere los 750.000 euros. Con estas cifras, la comunidad se sitúa más cerca de la Región de Murcia, donde en el mismo caso oscila entre los 3.000 y los 15.000 euros, que las que menos carga fiscal tienen, encabezadas por las de régimen foral, Navarra y País Vasco, en las que el gravamen va de los 750 a los 3.750 euros.

Si embargo, en Aragón existen varias bonificaciones en este tributo cuando se trata de la vivienda habitual. En Actos Jurídicos Documentados (AJD) se bonifica el 70% por escriturar la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas cuando resulte de aplicación el régimen especial de fiscalidad diferenciada del medio rural de Aragón (con carácter general es del 60 por 100). Estos casos tienen un 60% de rebaja en transmisiones.

Los asesores fiscales piden “repensar” el gravamen de AJD porque en vivienda nueva “incrementa lo pagado por IVA (10%) y, en otros hechos imponibles, constituye un peaje para el dinamismo de operaciones inmobiliarias”.

Diferencias en la Renta en Aragón

En la comparación del impuesto sobre la Renta, los aragoneses con rentas más bajas se sitúan en línea con la mayoría de las comunidades, pero se pagan más las clases medias en el IRPF. Así, para rentas de 20.000 euros, las retenciones en Aragón rondan los 1.700 euros, como en 15 regiones más. Sin embargo, cuando los ingresos se sitúan en 30.000 euros Hacienda se queda 4.882 euros (la media es de 4.500), que colocan a Aragón como la quinta comunidad por arriba. Si las rentas se elevan a 45.000 euros, el importe llega a 9.688 euros (casi 1.000 euros por encima de la media) y la comunidad ocupa la novena posición.

Esta situación, que se viene repitiendo en los últimos años, puede variar en esta próxima campaña de la Renta, que trae para los aragoneses una novedad importante. Por primera vez "se deflacta la tarifa del IRPF, que nunca se hacía", indica Hernández sobre esta alternativa que pueden aprobar los Gobiernos autonómicos. "Supone un ahorro en todos los tramos y evita el impuesto a la inflación", explica. En épocas de subidas de precios, como las que han venido soportando los consumidores en los últimos años, algunos consumidores habían visto subir sus ingresos e incluso saltar de tramo del IRPF (y tener que pagar más). "La inflación hace que aparentemente ganes más, pero compras lo mismo o menos", pone como ejemplo Hernández. De esta forma, en cada tramo del impuesto, en los más bajos, se sube el límite un 5% para amortiguar el impacto del alza de precios. El experto espera a conocer el impacto real de esta medida, ya que se estrena ahora.

Rebajas en Patrimonio

La campaña de la Renta coincide con la de Patrimonio, tributo reservado a las rentas altas. Este va a ser el primer ejercicio en el que se apliquen las últimas rebajas de impuestos. Hasta ahora el mínimo exento se fijaba en 400.000 euros, frente a los 700.000 de media en el resto de comunidades. "A partir de 400.000 euros empezaban a pagar los contribuyentes en Aragón", mientras en otras regiones tenía que superar casi el doble de patrimonio para tributar. "Ahora se nos ha igualado a la estatal. En la declaración que hagamos este año ya no estamos peor tratados", afirma Hernández, en cuanto a los sujetos de este tributo.

Entre las comunidades con un 100% de bonificación figuran Andalucía, Extremadura, Madrid y Cantabria, esta última solo para patrimonios superiores a 3 millones de euros y es del 50% en Galicia. Andalucía y Madrid dan la opción a sus contribuyentes "para decidir si quieren ingresar la cuota en sus comunidades o, bien, al Estado, a través del Impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas".

