Un grupo de familias, la mayoría de Cosuenda y alguna de Almonacid de la Sierrra, han protagonizado la protesta de varios tractores por el centro de Zaragoza. Dos horas les ha costado llegar al volante de estos vehículos desde la comarca vitivinícola al paseo de la Independencia, donde han aparecido sobre las 11.30 tocando claxones, con pancartas, y escoltados por furgonetas de la Policía Nacional y agentes motorizados, para reivindicar un futuro para el campo que garantice el abastecimiento y la seguridad alimentaria en las ciudades.

"Se está perdiendo la agricultura en los pueblos. Muchos jóvenes ven que el sector apenas da ingresos y lo dejan", ha manifestado el agricultor Jesús Hernández. "Entre todos, seamos pocos o muchos, tenemos que seguir haciendo fuerza para que le den una salida al campo", ha añadido.

Esta protesta, perfectamente comunicada, ha sido convocada por el alcalde de Cosuenda, Luis Alberto Cebrián. "No somos de ninguna plataforma. Te van agregando a grupos de watshapp y aquí estamos unos cuantos", ha señalado Hernández, que ha reconocido que "son pocos porque muchos agricultores han aprovechado este sábado de buen tiempo para sulfatar y hacer otras faenas en el campo porque utilizan los fines de semana para eso ya que la mayoría trabaja también en empresas".

Su mujer, Gloria Ejea, teniente de alcalde de Cosuenda, ha confesado también que las "sanciones" que han llegado a los agricultores por haber participado en otras protestas espontáneas anteriores también han desanimado a algunos. Por eso, ha dicho, a esta protesta perfectamente legalizada, han acudido menos tractores.

"¡Arriba la agricultura y abajo el Gobierno!" les han gritado algunos de los ciudadanos que se paraban al paso de los tractores. Otros les daban su gesto de apoyo con el pulgar hacia arriba, mientras otras mujeres les aplaudían y decían "¡a ver si ahora les hacen caso de una vez!".

"Es vergonzoso, las patatas las cobran a más de un euro el kilo en el supermercado y al agricultor se la pagan a 30 céntimos. Por eso, las hemos traído", decía otro de los participantes en la protesta, "para regalarlas, igual que hicimos con el vino en una protesta anterior", ha recordado. "Mucho producto del campo al final hay que regalarlo o tirarlo porque no sale a cuenta recogerlo", ha dicho.

"Soy de Cosuenda, he tenido fincas, pero al final tuve que dejarlas y venirme a la ciudad porque no salía a cuenta", ha señalado Miguel Ángel Franco, que estaba en la protesta este sábado y comentaba que muchos pequeños agricultores trabajan para industrias como HMY Yudigar en Cariñena y otras para poder mantenerse. "Los pueblos al final se van vaciando porque la gente no puede vivir del campo", ha criticado.

"Los agricultores somos los peor pagados y valorados por el Gobierno. No nos vamos a cansar y seguiremos protestando hasta que consigamos unos precios justos", ha subrayado la teniente de alcalde de Cosuenda. "Cada vez quedan menos jóvenes" y, sin embargo, "todo sale del campo, guste o no guste a las altas esferas".

El alcalde de Cosuenda, que conducía uno de los tractores por el centro de Zaragoza, ha reconocido que "habrá que salir mucho más a la calle para conseguir que nos escuchen". Aunque desde la UE han autorizado ya que se flexibilicen las políticas de la PAC "hasta que eso llegue al pequeño agricultor, va a costar", ha señalado.

La próxima protesta del campo que hay convocada, esta vez por Aega, será en Teruel el próximo 21 de marzo y se espera gran repercusión porque la provincia de Zaragoza se va a sumar.

Asimismo está la convocada este domingo en Madrid a la que es previsible acudan también agricultores aragoneses. Fuentes de esta asociación comentaron que están reorganizándose a través de las comarcas y hay algunas como la de Calatayud que han preparado este domingo la salida de dos autobuses de agricultores, así como distintos coches particulares desde la localidad bilbilitana para acudir a dicha protesta en la capital de España.