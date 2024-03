El Gobierno descarta que la falta de Presupuestos vaya a frenar la economía

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha querido restar gravedad al impacto que pueda tener en la economía la prórroga de los Presupuestos de 2023 para todo este año después de que el Gobierno haya abandonado la idea de aprobar unas cuentas públicas tras el adelanto electoral en Cataluña. Cuerpo aclaró este jueves que esta prórroga presupuestaria "no supone ningún freno o cortapisa" a la ejecución de los fondos europeos que tiene comprometidos España dentro del Plan de Recuperación en vigor.

El responsable del departamento económico, que precisamente este miércoles comparecía junto al comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en Madrid, ha explicado que las cuentas públicas en vigor -las de 2023- ya tienen "espacio para realizar las inversiones" y aplicar los "compromisos" del plan europeo. Y lo harán porque el Ejecutivo tiene "crédito presupuestario suficiente" para acometer las inverseiones previstas.

Además, Carlos Cuerpo ha insistido en que a pesar de que no se actualicen las cuentas públicas, el Gobierno mantiene intactas sus estimaciones macroeconómicas para este año. "Estamos cómodos con nuestras previsiones y con el cuadro actual", ha señalado el ministro de Economía. Los últimos cálculos gubernamentales anticipaban un crecimiento del 2% del PIB (Producto Interior Bruto) para este año, después de que 2023 cerrara con un alza del 2,5%, por encima de todas las previsiones incluidas las del propio Ejecutivo.

Tampoco cree Cuerpo que el estado de las cuentas públicas sufra por la falta de Presupuestos actualizados. De hecho, indicó que "tenemos muy claro que el objetivo de déficit del 3% una cifra muy importante para la vuelta de las reglas fiscales".

Cuando el Gobierno asumió el jueves que no habrá presupuestos, su mensaje se centró precisamente en los del próximo año. El ministro Cuerpo siempre ha defendido que las cuentas públicas relevantes son realmente las de 2025, porque en ellas se incluirán las nuevas reglas fiscales acordadas en el seno de la Unión Europea a partri del 1 de enero. "Lo importante es concentrar los esfuerzos en 2025", ha insistido.

También el comisario europeo se ha pronunciado sobre la ausencia de Presupuestos aunque no prevé grandes impactos en la economía española, según lo que le ha transmitido el Gobierno. "Tengo plena confianza por lo que me ha trasladado el ministro de que el programa va a seguir avanzando, y que no se va a ver afectada por la decisión" de no tener unas cuentas públicas para este ejercicio.

El foco de Economía se concentra ahora en las cuentas del próximo año, con varios hitos previos. El primero será, este mismo mes de abril, con el programa de estabilidad presupuestaria que todos los Estados miembros están obligados a comunicar a Bruselas con sus previsiones. Aunque lo realmente importante llegará entre junio y septiembre: en ese trimestre, España deberá comunicar sus previsiones a medio plazo, a cuatro años vista, que es lo que exigen las nuevas reglas fiscales. Y lo hará, precisamente, en medio de la elaboración de los nuevos Presupuestos de 2025, cruciales para el desarollo de la legislatura.

Ampliación de plazo europeo

Por otra parte, Cuerpo y Gentiloni han acordado extender dos meses más, hasta el 20 de mayo, el plazo de evaluación del cuarto desembolso de los fondos europeos 'Next Generation EU' para adaptar algunos hitos y poder agilizar dicha evaluación por parte de la Comisión Europea.

"Estamos en la fase final de esta evaluación, pero debido al volumen y a las especificidades técnicas que tienen estos hitos y objetivos, hemos considerado que es aconsejable disponer de más tiempo para garantizar la solidez de la evaluación", ha asegurado en una rueda de prensa junto al comisario europeo.

España solicitó a finales de 2023 el cuarto pago de los fondos por valor de 10.000 millones de euros, ligados al cumplimiento de 61 hitos y objetivos. Entre ellos, se encuentra la reforma del subsidio por desempleo, que quedó varada en el Congreso tras el rechazo de Unidas Podemos al pacto entre Calviño y Díaz.