Reunir a los que buscan empleo y a las empresas que tienen puestos por cubrir es una "buena idea". Así lo entiende la joven ilustradora Beatriz Tamayo que fue una de las miles de personas en acudir este jueves a la sala Multiusos del Auditorio donde el Ayuntamiento de Zaragoza ha organizado la III Feria de Empleo. "Es mejor venir y que te vean las empresas a colgar tu currículum en su web", reconocía esperando su turno ante el mostrador de Mercadona.

"Lo que busco es un trabajo de dependienta. He pasado por varios stands de distintas empresas, porque necesito trabajar". Natural de Ciudad Real, hizo un grado en Ilustración y le gustaría poder seguir trabajando de lo suyo, pero está buscando un empleo que le permita seguir en Zaragoza. "Me vine porque me salió trabajo como ilustradora y he estado año y medio en una empresa de animación, pero ahora eso se ha acabado". Como quiere seguir viviendo en la capital aragonesa busca trabajo. "Necesito un empleo", reconoce, y por eso está en búsqueda activa presentando currículums en todas partes y también de forma presencial.

También los hermanos Susana y Marcos del Amo prefieren dejarse ver. "Hay un montón de empresas y es mejor que te vean. Te hacen sentarse un momento hablar un poco de ti y presentarte", explica Susana, de 28 años, que ha acudido a la feria para probar suerte, convencida de que "es mejor que te conozcan en persona. Explica que "ha trabajado ya en Amazon, Teka e Inditex, pero han sido todo trabajos temporales. Me gustaría algo más estable y eso es lo que busco. ¡A ver si tengo suerte!", ha dicho. Aunque hizo un grado de diseño gráfico, sabe que en ese sector es más difícil encontrar trabajo. Por eso, busca de lo que sea.

Los hermanos Susana y Marcos del Amo, este jueves, en la Feria de Empleo de Zaragoza. S. E.

Su hermano, Marcos, quisiera también encontrar algo indefinido. Mientras tanto, indica, va trabajando de repartidor con Papa Johns y también sigue estudiando programación. Comenta que hizo un curso bastante bueno que duró un año sobre ciberseguridad y que sigue haciendo otros que van saliendo porque el sector tecnológico le gusta.

"Me he dicho ahora o nunca", confiesa Laura Sánchez, trabajadora de 40 años que ha acudido a Feria de Zaragoza en busca de una segunda oportunidad. "Llevaba 16 años en un puesto fijo, pero me ha tocado volver a buscar empleo y esta Feria es un buen lugar para hacerlo", ha dicho, guardando turno frente al stand de la tecnológica Hiberus (HENNEO). Recién terminado un curso de Gestión y Administración de Empresas, lo que busca ahora es una salida al mercado laboral, ha añadido.

" Espero encontrar algo en el sector audiovisua l", manifiesta Cristina Sánchez, de 31 años, que tras estar empleada año y medio en una productora, busca una oportunidad que le permita tener estabilidad en un sector "con muchos altibajos". Tras haber hecho dos grados superiores en C.P. A. Salduie y haber trabajado también durante un año en una empresa de publicidad en Madrid, aguardaba ser atendida frente al mostrador de Hiberus. "Está bien que al menos un día concentren aquí toda la oferta de empleo que hay", apunta.

El joven psicólogo Pablo Caridad en la Feria de Empleo de Zaragoza. S. E.

"Esta feria es una buena oportunidad de meter cabeza en alguna empresa", manifiesta Pablo Caridad que está haciendo ya las prácticas finales de la carrera de Psicología y que piensa hacer un master en Recursos Humanos para poder trabajar en este campo. "Es muy interesante. Además me han dicho que hay muy buenos departamentos de RR. HH. en empresas como Ikea y me gustaría ser partícipe", ha dicho, mientras esperaba ser atendido, aunque reconocía haberse pasado por varios stands de otras empresas para no perder ninguna oportunidad.

Con algo más de edad que los jóvenes, muchos inmigrantes buscaban también en esta Feria de Empleo una oportunidad para encontrar su sitio en el mercado laboral. Es el caso de Flora Rodríguez, colombiana, del municipio de Tumaco, que busca empleo en residencias u hogares para cuidar ancianos. "El problema es que me han rechazado los papeles por asilo. He presentado recurso, pero en esta situación, muchas empresas no te contratan".

Algo parecido le sucede tambián el nicaragüense Freddy Maradiaga, que trabajaba de abogado en su país, pero que se ve abocado a " buscar de cualquier cosa". En la fila para entregar su currículum al Grupo Sesé, explica que ha hecho varios cursos de mozo de almacén y carretillero, que son puestos muy demandados. "Espero encontrar algo", afirma, a la vez querecuerda que se ha marchado de "la dictadura comunista de su país, al ser un opositor". En posesión de la tarjeta de petición de asilo, a la vez que busca trabajo, está también intentando homologar sus títulos académicos.

A diferencia de ediciones anteriores en que el protagonismo lo acaparaban siempre los jóvenes, esta Feria de Empleo ha tenido un marcado carácter multicultural por la presencia de numerosos inmigrantes que han acudido en busca de ese puesto de trabajo que les permita integrarse y construirse un proyecto de vida en Aragón.