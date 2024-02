Repartidor en Zaragoza: “A Glovo le han puesto multas millonarias, pero les da igual y los trabajadores estamos peor"

“No hay ningún control sobre el número de personas que trabajan para Glovo en Zaragoza. Cada semana se van unos y entran otros”, asegura el repartidor nicaragüense con nacionalidad española Darwin Mauricio Enríquez, que critica que la ley rider y las sentencias que obligan a hacer asalariados a ‘falsos autónomos’ como él no han tenido efecto alguno en el caso de esta plataforma. “No ha cambiado nada del sistema de trabajo. Les han puesto multas millonarias en España, pero les da igual y los trabajadores seguimos peor”, afirma.

Es más, confiesa, Glovo les ha retirado el incentivo que les pagaban por tiempo de espera. “Era poco, de tres céntimos por minuto, pero ahora nada. Parece que las multas, la última de este pasado 24 de diciembre, quieren que la paguemos nosotros, los miles de trabajadores que cada vez cobramos menos”.

Y pone el ejemplo de los tres portes que le han salido este miércoles desde las 8 a las 12 del mediodía. “He ingresado 9 euros, 3 por cada uno”, dice, y “como autónomo he de pagar 250 euros cada mes mientras Glovo no paga nada ni Seguridad Social ni vacaciones. Es más tenemos que ingresarle 2,5 euros al mes por utilizar la plataforma, unos 30 euros al año, por trabajar para ellos. Es desmoralizante”, señala.

Este rider no entiende como el Gobierno no obliga a Glovo a cumplir con la ley y a hacer asalariados a sus trabajadores. Tampoco que se haga la vista gorda ante lo que está sucediendo. “Glovo le da la aplicación al trabajador que tiene papeles, pero no se preocupa de que algunos de ellos se la alquilen al que no los tiene o está indocumentado y lo permite”.

Para Enriquez es “vergonzoso” que en seis años que lleva en esta situación, él como otros muchos, el Gobieno no haya corregido aún la precariedad laboral que sufren”.

Denuncia asimismo que no haya ni una sola oficina física de Glovo a la que ir a reclamar tus derechos ni que haya un interlocutor. “Si te roban un pedido, Glovo te lo paga cuando quiere. Tienes que enviarles un correo y te lo devuelven cuando les parece”.

Aunque este no es su único trabajo porque si no no sacaría para vivir, “le da mucha rabia” que no se actúe con todo el peso de la ley sobre este fraude que comete a diario Glovo y que la situación de los riders que se ven obligados a trabajar con esta plataforma sea la misma que hace seis años o incluso peor.

Sobre la posibilidad de que esta empresa acabe por irse de España como hizo Deliveroo al tener que convertir en asalariados a sus trabajadores, Enríquez cree que no va a pasar porque “las multas con lo que paga al ejército de esclavos que tiene va a salirle a coste cero”, dice indignado.

Desde la Inspección de Trabajo recuerdan que desde el Ministerio Fiscal se va a actuar en este caso porque Glovo está obstruyendo la labor inspectora al no facilitarle datos de los trabajadores para poder darles de alta en las distintas comunidades autónomas y además porque es un delito no cumplir con la ley rider. Este es un proceso que se está alargando en el tiempo y que continua, dijeron.