Daniel Rey: "Hay que facilitar que las empresas adquieran mayor tamaño"

¿Con qué objetivo ha asumido la dirección del Instituto Aragonés de Fomento (IAF)?

Con mucha ilusión. Es un reto que desde el principio me ha resultado muy atractivo.

Su experiencia previa es empresarial.

Trabajando por cuenta ajena, en diferentes sectores, en empresa nacional y en multinacional, en Aragón y fuera de la Comunidad. Y bueno, también he tenido el privilegio de ser bastante activo a nivel de asociacionismo empresarial. Ese era un factor clave para el puesto.

¿Qué otros factores han influido?

Para mi ha sido importante sentirme identificado con un proyecto, en este caso el del Gobierno de Aragón, y también con todos los entes del sistema económico y empresarial de la Comunidad. Uno elige por el proyecto, pero también por las personas.

¿En qué se notará que cambia el IAF?

No vengo a hablar o a juzgar el pasado, aunque me interesa conocerlo para tener la foto de donde estoy. Pero evidentemente, por venir de donde vengo, yo hablo mucho el lenguaje empresarial. Creo que es importante tener visión y eso no se hace solo en un despacho, está en la calle. Se hace viendo las empresas, hablando con el resto de agentes del ecosistema empresarial, públicos y privados. Por eso insisto en que además de tener una buena estrategia hay que tener un buen plan y un equipo alineado con él. En el IAF he encontrado profesionales con experiencia y conocimiento en el desarrollo de proyectos vinculados a las empresas. Ese es un valor intangible del IAF tremendo.

¿Cuáles serán las líneas maestras del IAF? Entre otras cosas, les toca gestionar fondos europeos.

El IAF es una herramienta fundamental en el Departamento de Economía, Empleo e Industria y cuenta con 50 personas con conocimientos, capacidades y experiencia en desarrollar proyectos empresariales de todo tipo. En base a mi experiencia y en el ‘feed back’ que se tiene en el IAF por las necesidades de las empresas vemos que uno de los ejes de actuación es que hay que facilitar que las empresas adquieran mayor tamaño. El mercado interior, el aragonés, tiene la dimensión que tiene. Hay que ayudar a las empresas a internacionalizarse y también a digitalizarse.

¿Y cómo hacerlo?

En Aragón hay clústeres, empresas tractoras, el ITA, las universidades... O sea, hay diferentes agentes que son clave a la hora de traspasar conocimiento, capital humano. Esa especialización hay que trasladarla a las empresas, que quizás tienen carencias. Esa es una línea de trabajo, el crecimiento del tejido empresarial actual.

¿Qué otra línea de trabajo hay?

El IAF tiene un papel importante como facilitador de proyectos anunciados, como los de desarrollo tecnológico ligado a multinacionales, y podemos impulsar nuevas iniciativas empresariales disruptivas en sectores emergentes, todo ello sin dejar de lado sectores estratégicos como la logística, la automoción, la industria en general.

¿Y en fondos europeos, qué hará el IAF?

Hay bastantes líneas de fondos europeos en las que trabajamos. El programa Desafío Aragón, 9 millones; el fondo de Transición Justa, 34 millones este año. El IAF es una herramienta para enfocarlos bien, aprovecharlos y gestionarlos adecuadamente.

Usted ha vivido unos años fuera. ¿Cómo se ve Aragón y su economía?

Tengo la experiencia de haber vivido y trabajado en La Coruña, en Barcelona y en Londres y creo que no descubro nada diciendo que podemos sentirnos satisfechos de como estamos, de los proyectos, ideas y oportunidades que hay. Nos lo tenemos que creer, aunque sin caer en la autocomplacencia. En la administración de lo que se trata es de tener equipos y proyectos transversales para impulsar proyectos nuevos de aquí o de fuera. Pueden venir del departamento de Marta Ríos (Inversiones estratégicas), de Arex, de otras áreas del Departamento de Economía o de Fomento. Lo importante es que haya unidad de acción, haya alineamiento, tenemos muy claro que el fin es facilitar alfombra roja al desarrollo de proyectos.

¿Qué espera para este 2024?

Hay incertidumbres, no descubro nada, no voy a hablar de los altos tipos de interés, de la ralentización del consumo, etc. Pero dentro de eso lo que digo es que las personas y los equipos son los que marcan la diferencia.

Uno de los retos es que pueda adjudicarse a Zaragoza la instalación de una fábrica de baterías para coches eléctricos de Stellantis. ¿No conseguirla sería un fracaso?

Es un proyecto importantísimo para Aragón y sé por lo que me corresponde que se están haciendo las cosas bien por lo menos a nivel a nivel del Gobierno autonómico. Nosotros como IAF haremos todo lo que esté de nuestra mano, pero más allá de lo que hagamos dependemos de Madrid, del apoyo que dé el Ministerio de Industria al proyecto.

¿Continuarán con los planes de apoyo a las franquicias, excelencia empresarial, responsabilidad social, etc.?

La idea es dar continuidad a todo programa e iniciativa que desde el IAF aporte valor a las empresas y a los emprendedores, pero es importante lanzar nuevas líneas de ayuda y nuevos servicios porque la realidad económica va cambiando.