Los empresarios aragoneses, ante la subida del SMI pactada sin la CEOE: "Nos sentimos maltratados"

Apuntan los empresarios aragoneses como retos principales para 2024 la incertidumbre, marcada por una "inseguridad jurídica" que achacan al Gobierno central, y el incremento de los costes laborales. Así lo ha indicado este viernes a los medios de comunicación Félix Longás, presidente de la comisión de Coyuntura económica de CEOE Aragón , tras una reunión en Zaragoza en la que representantes de compañías de diferentes sectores de actividad han dado su visión sobre la situación actual y sobre los desafíos que aguarda el recién estrenado 2024.

Longás ha sido rotundo cuando se le ha preguntado su opinión sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5% anunciada por el Ejecutivo central tras pactarla con los sindicatos sin la participación de las patronales. "Nos sentimos maltratados", ha proclamado rotundo el portavoz de CEOE Aragón antes de subrayar que "desgraciadamente el diálogo social es inexistente" y lamentar la existencia de "imposiciones que no hacen a todo el mundo". "Los empresarios, que somos los que creamos empleo, nos merecemos un trato más equilibrado".

El dirigente empresarial se ha mostrado también muy crítico con las cesiones del presidente, Pedro Sánchez, a Junts per Catalunya que atañen a la economía. "Las empresas estamos inmersas en la sociedad, trabajamos con personas de todas las ideologías y no queremos desventajas porque se favorece a unos en lugar de otros", ha apuntado. Al hilo de eso ha recordado la máxima que suelen recordar quienes lideran compañías: "Con que no nos molesten tenemos bastante".

En la reunión de CEOE Aragón ha participado el director general de Política Económica del Ejecutivo autonómico que encabeza el presidente Jorge Azcón, Javier Martínez. Preguntado por la subida del salario mínimo acordada sin la patronal ha recordado que en nuestra Comunidad, a diferencia de lo que ocurre en Madrid, el diálogo social es fructífero desde hace años. Sobre las cesiones a Junts, ha asegurado que en el Gobierno aragonés están "perplejos", y en ese sentido ha hecho referencia a la petición del partido de Carles Puigdemont de incentivar el regreso a Cataluña de las empresas que trasladaron sus sedes a otras comunidades autónomas -entre ellas Aragón- como consecuencia del 'procès' en 2017 y los años siguientes. "En un entorno europeo como el que estamos resulta impensable que haya limitaciones a la movilidad de las empresas", ha dicho. "Una de las razones por las que empresas catalanas han venido a Aragón es porque ahí no había seguridad jurídica y aquí sí", ha asegurado. "En nuestro caso como Gobierno de Aragón no hay dudas, estaremos al lado de las empresas que se trasladaron aquí y las ayudaremos para que permanezcan con apoyos a la financiación y a la internacionalización", ha señalado.