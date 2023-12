Plazos que terminan: de los gastos de la hipoteca a las rebajas en la factura de la luz

A medida que avanza el año hay varios plazos que empiezan a cumplirse en asuntos pendientes de la economía doméstica, de los que se van posponiendo por pereza o miedo al papeleo. Si se cae en el error de procrastinar y dejar para mañana lo que se puede hacer hoy es posible que se pierda la oportunidad de recibir ingresos a los que se tiene derecho, como los gastos de la hipoteca, o conseguir una rebaja en la factura de la luz.

Estas son algunas de las fechas que hay que tener en cuenta en el cambio de año:

1. Fin de las rebajas en la factura de la luz: 31 de diciembre

Con las campanadas de fin de año terminarán las rebajas de impuestos en la factura de la luz que aprobó el Gobierno para tratar de controlar el precio de la energía tras el inicio de la guerra de Ucrania. Si el recién constituido Ejecutivo no prorroga ninguna de las medidas, los expertos calculan que el recibo subirá en enero un 20%, pese a que el precio de la energía en el mercado se encuentra en niveles más bajos que hace un año.

"Por ahora no sabemos si se prorrogarán o no las medidas de reducción del impuesto eléctrico y el IVA en 2024, que solo estaban vigentes hasta 31 de diciembre de 2023 y no se ha anunciado nada al respecto", reconoce José María Yusta, experto en mercados energéticos y profesor de la Universidad de Zaragoza.

Si no se prorrogan estas medidas, "la factura subirá un 16% de IVA (del 5 al 21%) y un 4,5% de impuesto eléctrico", detalla el experto. De ahí que sea más urgente revisar el recibo para ver si se puede conseguir alguna rebaja con un cambio de tarifa, si se contrató en el mercado libre, pero habrá que leer con atención la letra pequeña de las ofertas.

Si se cuenta con el descuento que ofrece el bono social, ese solo se puede mantener estando en el mercado regulado. La rebaja del bono será menor a partir de enero, ya que se aumentó como otra de las medidas aprobadas para paliar los efectos de la subida de la energía por la invasión rusa de Ucrania y tampoco se ha prorrogado hasta ahora. A partir del 1 de enero de 2024, la rebaja para los consumidores "vulnerables" volverá a ser del 25%, frente al actual del 65% y los "vulnerables severos" regresarán al 40% de recorte, desde el 80% vigente hasta el 31 de diciembre.

Yusta suma el final de otras ventajas que se evaporan con el año y que aumentarán el gasto en energía de algunos hogares. "En principio, desaparece la TUR de gas para comunidades de vecinos", apunta, en relación a la tarifa regulada especial que lanzó el Gobierno para que se pudieran beneficiar los edificios que cuentan con calefacción central, siempre que incorporaran algunas mejoras de eficiencia energética como instalar repartidores de costes. Los administradores de fincas ya han alertado de que los recibos de energía del final del invierno pueden llegar a doblarse.

"Se mantiene para calderas individuales hasta 50.000 kWh/año de consumo", indica Yusta.

2. Pagar menos a Hacienda en 2024: 31 de diciembre

Primer día de la atención en el servicio de cita previa de la Agencia Tributaria en Zaragoza en la pasada campaña de Renta. Guillermo Mestre

Los últimos días del año se convierten también en la oportunidad final para hacer algún movimiento en las finanzas personales que pueda ayudar a desgravar más impuestos. En la declaración de la renta que se presente el año que viene se plasmará el balance de los ingresos y gastos de 2023, por lo que se computará todo lo que se haga hasta el 31 de diciembre.

Entre las deducciones clásicas que pueden aprovecharse figura la de vivienda, si se compró antes del 1 de enero de 2013. Se puede aplicar un 15% de deducción a las cantidades pagadas en la hipoteca, con un tope de 9.040 euros anuales. Este año la deducción probablemente sea superior sin que el contribuyente haga nada, porque ya lo ha hecho la subida del euríbor si se firmó una hipoteca variable. El aumento de la cuota mensual habrá incrementado el montante abonado por la vivienda durante el año. Si no se llegó al límite y se dispone de ahorro, se puede sopesar amortizar más hipoteca.

Otra vía tradicional para rebajar la factura fiscal es aportar más a un plan de pensiones, si se tiene, o abrir uno como vía para complementar la futura pensión de jubilación. Estos productos financieros han ido perdiendo atractivo fiscal porque se ha rebajado el límite de aportaciones con desgravación de los 8.000 euros al año a los 1.500 euros actuales.

3. Reclamar los gastos de la hipoteca: 23 de enero

Viviendas de protección oficial en Arcosur de Zaragoza Oliver Duch

La justicia europea tiene que aclarar a la española hasta cuándo pueden reclamar los consumidores el dinero de más que pagaron cuando firmaron su hipoteca, pero hay un primer límite en el que coinciden todos los despachos de abogados: el 23 de enero de 2024. No se trata de una fecha fijada como definitiva, pero de las tres opciones que baraja el Tribunal Supremo (TS), y sobre las que está esperando una respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), es la más próxima en el tiempo.

"El 23 de enero de 2019 es la fecha de la sentencia del Supremo que fijó qué gastos se podían reclamar y cuáles no", explica Belén López Penella, desde el Colegio de Abogados de Zaragoza. Ahí se abriría un hipotético primer plazo de cinco años, que se cumple el mes que viene, para que los hipotecados acudan a su banco a reclamar los gastos por vía extrajudicial y si este no resuelve a su favor decidan si llegan hasta los juzgados.

La abogada zaragozana recuerda que dicha resolución dejó claro que el coste del notario tenía que repartirse a medias entre el banco y el cliente y que este último puede reclamar a la entidad financiera el reembolso de lo que abonó en su día a la gestoría, el Registro de la Propiedad y por la tasación de la vivienda. Las sentencias en los juzgados son prácticamente todas a favor de los clientes, siguiendo la doctrina del Supremo.

Este solo tenía dudas "en cuanto a los plazos", añade. Las otras dos posibilidades serían que la fecha tope se cumpla en 2025 (si se toma como referencia otra sentencia sobre el caso) o que no prescriba nunca por ser una cláusula abusiva. "Si de las tres opciones Europa elige la primera, la del 23 de enero, el que no haya reclamado en esos cinco años ya no podría reclamar", advierte la también socia del despacho Serfis Abogados, que aconseja reclamar antes de esa fecha "para curarnos en salud".

El primer paso será acudir a la oficina del banco y poner allí una reclamación solicitando la devolución de los gastos de la hipoteca, para lo que aconseja asesorarse antes. Con ello se inicia el proceso y ya no se aplica el plazo de cinco años. Para ello habrá que comenzar a buscar tanto la escritura de la hipoteca como las facturas que se abonaron en su día, cuando todos los gastos corrían por cuenta del cliente.

