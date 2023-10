Los sabrosos quesos de cabra de Saravillo que agotan cada año la producción

De todos los galardones que ha recibido Quesos de Saravillo, el que más ilusión le hace a su responsable, Andrés Bielsa, es el reconocimiento del público. "Cuando abres la puerta de casa y ya ves gente que está esperando para comprar o la ilusión con la que muchas personas acuden a las ferias en las que participamos agradeciéndonos que hayamos ido. Ese es el verdadero premio", indica.

No en vano, el éxito que tienen tanto en el Sobrarbe como en las comarcas aledañas hace que cada año agoten la producción, que se acerca a los 30.000 kilogramos en los quesos y a los 15.000 en el yogur. Variedades de fresco, curado, semicurado y de cabra que cuentan con un sabor muy característico, se distinguen por su suavidad y son totalmente naturales, al no llevar azúcar ni nada que no sea leche.

Una leche que sale de las más de 400 cabras que posee Andrés y que se alimentan de pastos de las altas montañas. El rebaño era originalmente de sus padres, que se dedicaban a la ganadería. "Yo hice Empresariales en Zaragoza, pero cuando terminé vi que no me gustaba la forma de vivir de la ciudad y decidí quedarme en el pueblo. Me gustaban las cabras, pero no era viable vivir de ellas en la actividad cárnica, entonces adapté la producción con mi mujer y la ayuda de mis padres y empezamos con el negocio", apunta el responsable de la compañía, que da vida a la localidad de Saravillo, perteneciente al municipio de Plan y que cuenta con unos 100 habitantes.

Casi la mitad de la producción la venden en su propia quesería, y sus artículos también pueden encontrarse en tiendas de las comarcas de Sobrarbe, La Ribargorza y Alto Gállego, además de en citas como la Feria de Otoño de Biescas, la Feria de la Candelera de Barbastro o la Muestra de Artesanía Alimentaria Aragonesa, que está presente en la zaragozana plaza de los Sitios durante las Fiestas del Pilar.

Un balance muy positivo

Tras más de dos décadas de actividad, Andrés y su mujer, Elisa –que compagina la quesería con otro trabajo–, hacen un balance muy positivo de su trayectoria. "Desde un principio el producto y el proyecto fueron muy bien recibidos tanto por la gente de la zona como por los turistas. Siempre nos hemos sentido muy respaldados, y no solo por los quesos, sino por lo que hay detrás. Se valora mucho que alguien que ha salido a estudiar vuelva al pueblo, coja el rebaño de cabras de la familia e inicie un proyecto teniendo claro hasta dónde quiere llegar. Hemos crecido mucho en este tiempo, tanto que llega un momento en el que no podemos aumentar nuestra producción, porque tenemos una ganadería y una capacidad limitada", resume Bielsa.

Por otro lado, aunque considera que la normativa sanitaria es más flexible ahora que cuando comenzaron, encuentra muchas más dificultades en los trámites sobre ganadería, actividad que cree que se ha burocratizado "muchísimo".

La quesería cuenta con tres empleados, mientras que otras dos personas –una de ellas un hermano de Andrés– están con las cabras. Precisamente, la renovación del personal de cara al futuro es uno de los retos de la compañía, pues la actividad requiere una gran dedicación y la cobertura de diversos horarios –incluyendo fines de semana–. Por el momento, Andrés, de 51 años, espera mantenerse en el negocio y valorar entonces lo que hacer con este en función de si alguno de sus tres hijos quiere continuar o no. "Esta ha sido mi opción de vida, pero no puedo pretender que ellos hagan lo mismo. Es complicado por todo el trabajo que requiere y lo tendrán que decidir cuando llegue el momento", concluye Bielsa.