La percepción del empleo es diferente según la edad: de ser "un proyecto de vida" a solo "una forma de ganar dinero"

Hace apenas unos días, un vídeo de un joven que contaba su jornada laboral se viralizaba por internet y generaba todo tipo de reacciones. El chico, apodado Nano Jr, narraba cómo pasaba la mayor parte de su día trabajando en Amazon y, al terminar, se dirigía rápidamente a Vips, donde también estaba empleado.

Varios usuarios de las redes de X (antes Twitter) y TikTok han alabado el sacrificio del joven por su familia y lo han compartido como ejemplo a seguir por los de su generación. Sin embargo, otro grupo de usuarios, la mayoría más jóvenes, ha señalado la sobrecarga de trabajo que sufre el muchacho y la ausencia de tiempo de ocio en su día a día.

Alessandro Gentile, catedrático en Sociología, explica que existe una gran diferencia en cómo los ‘millenials’ y la Generación Z perciben el trabajo en relación a la Generación X y los ‘boomers’: "Ahora el trabajo cumple más una función que una vocación". Cuenta que los jóvenes ven el mundo laboral meramente como "una forma de ganar dinero", mientras que antes un trabajo se asemejaba más a un proyecto de vida. "Trabajar toda la vida era una meta a seguir", recuerda.

Las circunstancias, sin embargo, han evolucionado con el tiempo. Tal y como explica Gentile, la economía actual es más inestable, y los contratos también: "Es una generación que se ha formado a golpe de crisis, de precariedad". Visión que comparte su compañero Pau Vicent Mari Klose, también catedrático en Sociología: "Muchos jóvenes adultos, entre 25 y 35 años, salen de un período muy convulso en el mercado de trabajo, en que han encadenado dos crisis de empleo (Gran Recesión y crisis del covid), lo que ha recortado su experiencia de empleo y ha extendido su transición hacia la estabilidad". Además, Mari Klose señala que, al haber alargado sus estudios, la mayoría tarda más en incorporarse al mercado laboral, lo que "reduce también los derechos laborales de los que disfrutan". "Hace 40 años también había precariedad, pero se esperaba que se estabilizara con el trabajo", apunta Gentile.

"Las generaciones de edad más avanzada, que no vivieron el mismo tipo de dificultades, atribuyen a las generaciones más jóvenes falta de ambición, de esfuerzo, planificación y compromiso", cuenta Mari Klose. No obstante, el catedrático evita generalizaciones y resalta que "muchos progenitores pueden comprobar de primera mano que las dificultades que viven sus hijos son reales" y les apoyan económicamente en todo lo que pueden, con el objetivo de que puedan escapar de la precariedad. Una precariedad que le ha dejado la percepción de no pueden desarrollar un proyecto vital "sólido y lineal", como sí hicieron sus padres.

Gentile considera que el debate generado por el vídeo no es realmente un enfrentamiento entre generaciones, sino entre clase trabajadora y clase acomodada. Señala que este joven en cuestión es hijo de clase trabajadora, que tienden a tener "una actitud más dispuesta al sacrificio". Defiende sus argumentos en lo mucho que resalta el orgullo de su familia y el tono de aceptación que mantiene a lo largo de todo el vídeo: "Es la vida que él ha conocido". "Lo más grave es que no será consciente de que tiene derecho al descanso", añade.

Gentile cree que los jóvenes todavía buscan en el trabajo algo que resulte significativo en su vida, igual que lo hicieron las generaciones anteriores. "Somos lo que hacemos -afirma-, pero no siempre lo que hacemos nos hace sentir bien".

Sergio Pérez, vicepresidente del Consejo de Juventud de Zaragoza, también pone el foco sobre esta precariedad y los trabajos temporales y poco estables. Comenta que en la entidad notan un doble mensaje por parte de las generaciones mayores. Por un lado, está la postura que denomina "los jóvenes tendrían que…", una serie de consejos que, afirma, no tiene en cuenta la situación económica actual ni las necesidades de hoy en día. Y por otro lado, aquellos que se reafirman en el "fenómeno ‘nini’", considerar que los ‘millenials’ y la generación Z no tienen estudio ni oficio. Pérez declara que son estereotipos muy alejados de la realidad, y que el fenómeno ‘nini’, en concreto, está ya "extinto": "Ahora nadie dice que ni estudia ni trabaja". Cuenta que, si bien el pluriempleo no es tan común, existe un gran porcentaje de jóvenes que estudian y trabajan al mismo tiempo.