La rutina del joven que trabaja en Amazon y Vips: "¿De qué te sirve estar trabajando tantas horas?"

En los últimos días se ha convertido en viral el vídeo de un joven que, ante las preguntas de sus seguidores, ha querido contar su rutina diaria con dos empleos, en Amazon y en Vips, desde que se levanta hasta que se acuesta.

"En Amazon tengo que estar a las 10.00 y pico, en la nave. Entonces, me levanto siempre a las 9.00. Me ducho, desayuno, voy a la nave, cargo la furgoneta y me pongo a repartir hasta las 19.30 o 20.00, depende de la ruta –explica el joven, conocido en Tik Tok como @nano.jr10-. Hay días que con rutas más largas o más cortas, que llevo más paquetes o menos…".

Hasta ahí su jornada en Amazon. Se va a su casa, pero para continuar el día. El joven señala que en la actualidad tiene que ir a pie a los dos trabajos, ya que tiene el coche roto. "Ahora voy más apretado y cansado…, pero no importa", añade.

Ya en su domicilio, sobre las 20.00, se cambia de ropa. "Me pongo los vaqueros del trabajo del Vips", dice. Ese es su segundo empleo, en la cadena de hostelería, donde está hasta el cierre, una hora que fija entre las 00.00 y la 1.00. Sobre las 2.00 se va a dormir y hasta el día siguiente. Él mismo muestra el optimismo con la siguiente frase del vídeo: "No hay que tener excusa y hay que seguir para adelante".

"¿De qué te sirve estar trabajando tantas horas?"

"Como siempre voy con tirantes y con mis tatuajes, a primera vista siempre parece que robo", señaló el joven. "¿De qué te sirve estar trabajando tantas horas?", se pregunta. Entonces relata el orgullo de su hermana pequeña, de 13 años, que les cuenta a sus amigos que su hermano tiene dos trabajos. También de su madre, a quien el otro día le regaló una manicura y en el centro comercial ella alardeaba de que se las había pagado su hijo. "Por eso merece la pena, saber que estás ayudando a tu familia", reconoció a modo de respuesta.

Las redes sociales pronto se han hecho eco del vídeo, de hecho, en pocas horas el vídeo ha conseguido miles de comentarios e interacciones. "Mis respetos y admiración hacia ti", "mucha gente con traje y corbata debería aprender de tu capacidad de sacrificio y humildad" o "le voy a enseñar a mi nieto tus vídeos" son solo algunos de los mensajes que ha recibido. No obstante, con este vídeo se ha abierto otro debate: el empleo joven. "La imagen de la aceptación de la precariedad por parte de muchos jóvenes", publicaba una tuitera.