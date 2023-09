HMY Yudigar concreta en 90 los afectados por el ERE extintivo en la planta de Cariñena

Una relación de 90 puestos de trabajo afectados por el expediente de regulación de empleo de carácter extintivo (ERE) fue la que les presentó la compañía HMY Yudigar a la representación de los trabajadores el pasado viernes, junto con la memoria técnica de la medida para que el comité la estudie y empiecen a negociarla ya que quieren aplicar los despidos transcurridos los 30 días de la negociación desde entonces hasta el 15 de enero de 2024. No son motivos económicos sino organizativos y productivos los que llevan a la empresa a plantear el despido colectivo.

Desde la representación de los trabajadores que lidera OSTA no entienden cómo la compañía puede plantear un ERE de 90 despidos cuando está derivando trabajo a Turquía o México o en febrero anunciase una inversión de 4 millones para una superficie logística de más de 7.500 metros cuadrados. "No se explica", añadieron las mismas fuentes, ni tampoco que la empresa no quiera admitir prejubilaciones en este ERE. El comité sospecha que estar pendientes de un juicio al no ponerse de acuerdo en el incremento salarial -que empresa y comité interpretan de distinta forma- y tener que negociar un nuevo convenio a final de año, en el que pedirán más flexibilidad, tienen bastante que ver con este ERE.

El pasado sábado hubo asamblea de trabajadores y convocaron una protesta a las 10.00 este sábado 30 de septiembre a las puertas de la fábrica y una marcha hasta las puertas del Ayuntamiento de Cariñena para mostrar su rechazo a los 90 despidos.