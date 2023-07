El documento que ha impedido beneficiarse de la deducción por eficiencia energética esta campaña de la renta

Recién terminada la última campaña de la renta se ha cumplido lo que veían alertando las empresas instaladoras de placas solares y otros profesionales como economistas y gestores administrativos. Muchos contribuyentes no han podido beneficiarse de la deducción por eficiencia energética por una cuestión del papeleo que exige la Agencia Tributaria. El plazo para presentar la declaración finalizó el pasado viernes, 30 de junio.

En el caso del intento fallido de aplicar las deducciones por eficiencia energética, se trata de personas que hicieron cambios en sus viviendas el año pasado para reducir el consumo de energía en sus facturas de la luz sustituyendo, por ejemplo, sus ventanas, el aparato del aire acondicionado o el sistema de calefacción. Todos esperaban ver convertida su inversión en un ahorro a la hora de presentar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), pero pocos han podido cumplir todos los requisitos.

"El 90% de los contribuyentes que tenía derecho a solicitar la deducción por eficiencia energética no lo ha hecho, en su mayoría por carecer del certificado energético previo", ha apuntado Iván Pineda, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, sobre la encuesta entre el colectivo que han elaborado como balance de la renta de este año. Se trata de las conclusiones de un cuestionario enviado a profesionales del colectivo, coincidiendo en el fin de campaña.

A finales de 2021 se aplicaron tres nuevas deducciones temporales en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) "sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras de eficiencia energética de las viviendas", como recordaron al inicio de la campaña los asesores fiscales del REAF, órgano del Consejo General de Economistas.

Consultas en las gestorías

Se trata de la deducción por obras de mejora para la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración (hasta un 20% de la inversión, con un máximo de 5.000 euros, si se redujo al menos el 7% del gasto); la dirigida a reformas que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable (hasta un 40% con 7.500 euros de tope si bajó al menos un 30% el consumo de energía) y la de rehabilitación energética de edificios de uso predominante residencial (hasta un 60% con un máximo de 15.000 euros si el ahorro fue de al menos un 30%). Entre los requisitos figura contar con dos certificados energéticos, para probar el ahorro, uno antes de iniciar y la obra y otro después. El primero es el que suele faltar.

"Más del 50% de las gestorías han tenido contribuyentes en esta campaña que estaban en disposición de pedir ayudas por eficiencia energética", asegura el balance de los gestores administrativos. Estos reconocen que existen varias razones para que no lo hayan conseguido, como "la falta de tesorería y la dificultad para la financiación de las reformas", pero afirman que "la razón notablemente más repetida -en un 80%- por la que el contribuyente no ha podido solicitar este tipo de ayuda es por no haber solicitado el certificado energético de forma previa a comenzar las obras".

Más obligados a declarar por cobrar el ingreso mínimo

El balance de las gestorías incluye el aumento de contribuyentes que antes no tenían obligación de presentar la renta. "El 47% de las declaraciones que se han vuelto obligatorias por haber recibido alguna ayuda se han debido al Ingreso Mínimo Vital", señala Pineda.

El 76% de las gestorías han tenido declaraciones de contribuyentes que han pasado a ser obligatorias debido a que el año pasado cobraron alguna ayuda. En el caso del IMV, tiene que presentarse la declaración como vía de control, se superen o no los límites de renta fijados para los obligados a declarar. En menor porcentaje han registrado también algún caso de personas que han tenido que declarar tras percibir ayudas como el bono social de luz y gas o ayudas vinculadas a personas con capacidades diferentes.

Perfil del contribuyente de criptomonedas

Las declaraciones en las que se incluyen ganancias o pérdidas patrimoniales van aumentando, pero todavía son minoritarias. Solo un 19% de las encuestadas han atendido a este tipo de contribuyentes. La Agencia Tributaria incluye en el impuesto una casilla específica para las monedas virtuales, pese a ello, el 61% de las gestorías reconocen que existen "muchas dificultades para incluir los datos correspondientes en la declaración del contribuyente porque este no dispone de la información". Así, la documentación que trasladan a los gestores está compuesta por "datos poco fiables, mal organizados y carentes de las fechas de compraventa, entre otros factores", detallan.

De las rentas presentadas con este tipo de inversión extraen que el perfil del contribuyente que declara criptomonedas es un hombre de entre 30 y 45 años con trabajo cualificado.

Declaraciones de la renta rectificativas y complementarias

Durante la campaña de la renta el 95% de las gestorías administrativas han llevado a cabo trámites para subsanar errores en declaraciones de la renta pasadas. En el 51% de los casos ha sido porque el contribuyente había cobrado atrasos durante el año pasado y en un 34% se ha tratado de correcciones por devoluciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En el primer supuesto, Pineda pone como ejemplo los funcionarios de Sanidad que cobran las guardias el mes siguiente y saltan de año en diciembre. Se debe presentar una declaración complementaria si se dejó de pagar alguna cantidad y rectificativa si se ingresó más a Hacienda de lo que se debía.

Y además se notifican otros motivos, en menor grado, como "compraventas de inmuebles no incluidos en la declaración correspondiente (11 %)".

Entre las dudas han figurado las de otros años, sobre todo, la sorpresa al ver el resultado de la declaración, tanto si es a ingresar o tienen derecho a reembolsarse dinero. "En los dos casos, unos porque les devuelven mucho y otros porque creen que pagan mucho", asegura Pineda.

En el balance de campaña los profesionales denuncian los problemas para contactar con la Administración, al igual que el resto de ciudadanos. "La mitad de los gestores administrativos encuestados califica su relación con la Administración durante la campaña de la Renta como satisfactoria, mientras que el otro 50% lo hace como insatisfactoria por la imposibilidad de contactar con la Administración, en especial por vía telefónica, y la falta de respuesta a las consultas trasladadas".

Sin embargo, se muestran satisfechos con los programas informáticos de ayuda de la Agencia Tributaria, así como su manual de renta. El estudio utiliza una muestra superior al 10% de gestorías administrativas regentadas por gestores administrativos pertenecientes al Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja.

