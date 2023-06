¿Cuál es la sanción por no presentar la declaración de la renta a tiempo?

La campaña de la declaración de la renta de 2022 encara sus últimos días y muchos contribuyentes apurarán hasta el último momento para presentar su declaración, especialmente si el resultado les ha salido a pagar. De hecho, según los últimos datos de Hacienda, el 63% todavía no lo ha realizado. Esto supone que sólo durante el mes de junio Hacienda recaudará más de 12.000 millones de euros. Sin embargo, esta cantidad podría aumentar si los españoles se retrasan en su pago. Según confirman expertos fiscales de Tax Down, los contribuyentes que se demoren en la presentación de sus impuestos pueden enfrentarse a sanciones de entre el 50% y el 150% del total de la deuda.

Hay que tener en cuenta que aunque el plazo de presentación de las declaraciones de Renta acaba el viernes 30 de junio, si resultan a pagar y quieren domiciliar el pago en la cuenta bancaria el último día para entregar la declaración es el martes 27 de junio. Es decir, que si la declaración le sale al contribuyente a pagar y la presenta los días 28, 29 o 30 de junio no podrá abonarla a través de domiciliación bancaria y tendrá que ir presencialmente al banco para saldar su deuda con la Agencia Tributaria.

Las sanciones se aplican por errores en la declaración o por no presentarla en el plazo estipulado. En el caso de las personas que no han presentado su IRPF a tiempo y cuya declaración de la renta le ha salido a pagar, la penalización varía entre el 50 y el 150% de la deuda, pero puede aumentar si Hacienda considera que ha sufrido un perjuicio económico o si esto ya ha ocurrido en otras ocasiones. Por otro lado, hay personas a las que les sale a devolver y no la presentan, ya sea por desconocimiento o por descuido. Pero si están obligados a hacer la declaración, aunque esta saliera a devolver, no presentara también acarrea una sanción, que podría llegar a alcanzar los 200 euros.