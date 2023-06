Último día para presentar la declaración de la Renta: ¿y si no llego a tiempo?

El plazo para presentar la declaración de la renta finaliza este viernes, 30 de junio. Desde el pasado mes de abril se ha podido cumplir con Hacienda en la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Hacienda espera 749.499 declaraciones este año en Aragón, un aumento del 2% respecto al pasado. Según las primeras estimaciones, 416.847 declaraciones tendrán resultado a devolver, el 55,6% del total, y un 3,6% menos respecto a la campaña pasada. Mientras, 288.584 contribuyentes deberán pagar, un alza del 11,2% respecto al ejercicio anterior.

En general, están obligados a presentar el impuesto quienes tuvieran el año pasado ingresos superiores a los 22.000 euros de un solo pagador o 14.000 si trabajaron en dos empresas o cobraron la prestación por desempleo unos meses.

Los expertos vienen advirtiendo de que hay que tener en cuenta otros datos para saber si se debe hacer la declaración. A este límite genérico de renta se suman otros como no tener dividendos, intereses y ganancias patrimoniales sometidos a retención que superen los 1.600 euros o rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros.

Sanciones si no se presenta

En el caso de las personas que no presenten la declaración del IRPF a tiempo y esta hubiera salido a pagar, la penalización varía. Se deberá abonar un recargo de un 1% más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso con que se presente respecto al fin de plazo para la presentación e ingreso. Se calculará sobre el importe a ingresar y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse y los intereses de demora.

Si la presentación se efectúa una vez transcurridos 12 meses, el recargo será del 15% y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de demora por el período transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el momento en que la autoliquidación o declaración se haya presentado.

Por otro lado, hay personas a las que les sale a devolver y no la presentan, ya sea por desconocimiento o por descuido. Pero si están obligados a hacer la declaración, aunque esta saliera a devolver, no presentara también acarrea una sanción, que podría llegar a alcanzar los 200 euros. Constituye un infracción tributaria leve no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico a la Hacienda Pública. Si se presentan fuera de plazo sin requerimiento previo, la sanción será la mitad (100 euros).