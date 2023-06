El Concurso IDEA galardona a las empresas aragonesas Bioclonal y Maximiliana

Las empresas Bioclonal y Maximiliana han sido las premiadas de la XXIX edición del Concurso IDEA, organizado por el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno autonómico, a través del Instituto Aragonés de Fomento y de la Fundación Aragón Emprende y que cuenta con el patrocinio de la Fundación Rafael del Pino y Aragón Exterior (AREX).

El consejero en funciones de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha sido el encargado de entregar uno de los galardones y ha analizado la trayectoria de las empresas y proyectos finalistas y distinguidos con estos premios, "de los que salen nombres importantes del tejido industrial aragonés".

Aliaga ha recordado que más del 70% de las empresas que han concurrido a estos premios "siguen en marcha, lo que demuestra el rigor del jurado". También ha subrayado que el Concurso IDEA "despierta vocaciones empresariales y es un galardón reconocido en toda España".

Estos premios aspiran a reconocer iniciativas emprendedoras y proyectos innovadores de Aragón y son de uno de los más longevos del país. El Premio IDEA Empresa se dirige a empresas jóvenes de entre un año y medio y cinco años de vida que destacan en los aspectos de innovación tecnológica, potencial de crecimiento, cooperación empresarial, internacionalización y compromiso social.

Por otra parte, el Premio IDEA Proyecto, se destina a emprendedores o empresas de un año y medio de vida, como máximo, que estén desarrollando un producto o servicio innovador y que sea susceptible de explotación técnica o económica.

Junto a los ganadores, han resultado finalistas Nyxell y The Mindkind, en la categoría IDEA Empresa, y Frutanesa y Media for Value, en IDEA Proyecto. La empresa Maximiliana había sido finalista en la pasada edición, con un teléfono inteligente para personas mayores o con dificultades tecnológicas que funciona 100% solo.

Por su parte, Bioclonal es una investigación para la obtención de un anticuerpo monoclonal terapéutico para la enfermedad de Alzheimer, que utilizará además una plataforma tecnológica 'in vivo' de creación propia.

En esta edición, el Concurso IDEA ha cumplido 29 años y, desde 1993 se han presentado 1.336 candidaturas y se han reconocido 52 empresas jóvenes, de las cuales el 70% continúan activas en la actualidad. Asimismo, se ha estimado que estos proyectos han supuesto la creación de 844 empresas que han generado más de 4.900 puestos de trabajo directos.

Los ganadores de cada categoría obtendrán una dotación económica de 3.000 euros y la posibilidad de participar -con el apoyo logístico y económico de la Fundación Aragón Emprende- en el Workshop Internacional 'Frontiers of Innovation and Entrepeunership', organizado por la Fundación Rafael del Pino y el MIT Sloan School of Management en Massachussetts (EE. UU.).

Además, en colaboración con Aragón Exterior, los ganadores también recibirán la organización de una agenda comercial con potenciales clientes o grupos de interés durante su estancia en Estados Unidos o en cualquier mercado de interés.

El evento ha contado también con la intervención de la aragonesa y directora Senior de Producto en Gmail (Google), María Fernández Guajardo, quien también es considerada ejecutiva de referencia en Silicon Valley, para empresas como Meta y Google.