Caída de alumnos en las academias en Zaragoza: "Este verano me veo obligada a cerrar un mes"

Para las academias de enseñanza aragonesas, julio y agosto solían ser meses de mucho trabajo. Hasta sus centros acudían durante el verano estudiantes que habían suspendido alguna asignatura en el curso. Sin embargo, con la eliminación de los exámenes de recuperación en septiembre para la ESO, el Bachillerato y la Universidad la pérdida de alumnos ha sido considerable, según apuntan desde el sector.

En el centro Enseñalia de Gran Vía en Zaragoza, este año no van a abrir la escuela de verano de repaso de asignaturas. "A raíz del cambio de la ley (en referencia a la Lomloe), la demanda es muy baja. Y también se ha notado (la caída de alumnos) durante todo el curso debido a la situación económica. Las clases particulares, de gente que se anuncia en redes sociales o en el Cipaj y que no pagan Seguridad Social ni un local, siempre las hemos tenido como competencia. Pero, últimamente se nota más. Los padres prefieren pagar 10 euros a alguien que se publicita en internet antes que venir a un centro donde tienen que abonar más dinero", explica Isabel Benito, directora de Operaciones del grupo Enseñalia.

Esa merma del negocio la intentan compensar con otras ofertas educativas, como son los cursos de verano en el extranjero para menores o cursos intensivos de idiomas, entre otras. "No hemos reorientado ni cambiado nuestra oferta, que consideramos que funciona", resalta.

También María Roda, dueña de la Academia Atlantis en el barrio de Miralbueno, alude a la pérdida de poder adquisitivo de los aragoneses como uno de los factores que están detrás de la disminución de alumnos. "En los últimos años se ha notado el tema económico. Una academia no es una necesidad fuerte y mucha gente intenta ahorrar ese gasto. Ha subido tanto la cesta de la compra, la luz... que, al final, es un problema. A mí también me afecta; la electricidad y el aire acondicionado cuestan mucho", afirma.

No obstante, lo que más le está lastrando la marcha del negocio es el adelanto de las recuperaciones (o extraordinarias) a junio. "Antes no cerraba en todo el año, y julio y agosto eran los meses de mayor demanda. Poco a poco empezaron a quitar los exámenes de septiembre hasta eliminarlos", señala Roda, quien este verano "desgraciadamente" se ha quedado sola como docente en la academia (tiene contratados todo el curso a otros dos profesores). "Desde que ha acabado el grueso del curso escolar -la pasada semana- estoy con tres horas de trabajo. Me mantengo abierta porque hay gente que tiene peticiones, sobre todo de Universidad que están terminando los últimos exámenes de recuperación; y también porque algunos padres tienen la necesidad de tener a sus hijos con algún repaso (de asignaturas). Estoy bajo mínimos de aquí hasta el 14 de julio y me veo obligada a cerrar un mes (del 15 de julio al 21 de agosto) porque no tenemos demanda", se lamenta la propietaria de la Academia Atlantis.

Por su parte, el centro de estudios Aneto, en el Actur, ha ofertado nuevas actividades enfocadas a chavales de Primaria, en un intento por "reflotar" el verano ante la disminución de alumnos. "De tener todas las horas llenas hemos pasado a un par de horas a la semana con la mitad de chicos. Se ha reducido bastante el número de estudiantes al no haber recuperación en septiembre", cuenta María Luño, una de las responsables de la academia.

Rosa Estaún, de Ah!cademia, imparte Matemáticas a alumnos de Bachillerato este lunes en Zaragoza. Ah!cademia

Mientras, en Ah!cademia no cierran en todo el verano, pero apuntan que el volumen de alumnos de este año representa la mitad de los que había cuando existían las repescas de septiembre. "Hemos empezado a recibir las primeras inscripciones. Tenemos alumnos desde 5º de Primaria en adelante. Trabajamos por materias y edades para que todo el mundo pueda cumplir los objetivos que se marcan. Desde 4º de la ESO, las asignaturas más demandadas son matemáticas, física, química e inglés. Vienen por semanas -que alternan con vacaciones- y como máximo suelen ser 3 horas al día; así cubren las diferentes materias", informa Rosa Estaún, una de las socias del centro.

"Es un enfoque distinto. Se trata de una puesta a punto para evitar esos suspensos que después no se sabe muy bien cómo se van a recuperar"

"Hay que volver a introducir la importancia de empezar el curso en condiciones óptimas"

Esta hace hincapié en que ya no se trata de acudir a la academia para aprobar sino para reforzar conceptos del curso anterior que no se dominan y preparar otros del próximo, lo que les ha llevado a repensar la oferta formativa. "Es un enfoque distinto. Se trata de una puesta a punto para evitar esos suspensos que después no se sabe muy bien cómo se van a recuperar. Ahora, por ejemplo, hay alumnos que han promocionado en Secundaria con dos asignaturas suspendidas. Aprovechamos el verano y, desde el principio de curso, los profesores ya aprecian esa mejora en el dominio de las materias frente a otros chicos que han estado parados. Hay que volver a introducir la importancia de empezar el curso en condiciones óptimas", remarca.

Asimismo, Estaún habla de otro tipo de estudiantes: los que buscan sacar las mejores notas. "Son con los que más trabajamos durante el verano. Hay muchos chicos a los que les encantan las ciencias, que quieren hacer el doble grado en física y matemáticas o medicina. Esas notas son muy altas y lo que hacemos es trabajar con ellos para que logren su objetivo", subraya.

Para la responsable de Ah!cademia, lo importante es que los chavales descansen durante el estío a la vez que aprovechan el tiempo. "Al final, el ocio se puede convertir en un enemigo cuando no se tiene alternativa para ejercitar un poco el cerebro", concluye.

