Cuándo pagan las pensiones en junio y la extra de verano 2023

Con la llegada del verano, día arriba día abajo, llega una alegría para los trabajadores por cuenta ajena y los pensionistas que no tienen prorrateadas sus pagas extra legales a lo largo de los 12 meses del año. Es un debate antiguo: hay quien prefiere cobrar un poco más cada mes, para amoldar sus ingresos a su ritmo de vida con un objetivo de constancia y control, mientras que otros prefieren esos dos subidones de energía anuales que suponen cobrar dos sueldos a final de primavera y de otoño.

Esta última modalidad no es muy conveniente si la declaración de la renta sale positiva, y ‘peligrosa’ de manera especial antes del verano, cuando más rápidamente puede invertirse en un placer de los que no duran demasiado, como un viaje soñado. Entonces, el debate pasa a introducir frases como “para qué vivimos si no es para darnos un gusto de cuando en cuando” o “la vida son dos días, y uno sale nublado”.

El caso es que con la llegada del solsticio estival llegará la llamada paga extra de verano, que permite ser algo más ambicioso a la hora de planear el descanso propio de la estación que llega.

Cuándo cobran la paga los pensionistas este mes

La paga de verano para este numeroso colectivo llega entre el 24 y 25 de junio, dependiendo en cada caso de la política que siga la entidad de cada persona beneficiaria. El 24 es sábado, y el 25, domingo, así que algunas instituciones bancarias la adelantarán al viernes 23 y otras lo dejará para el lunes 26 o cualquiera de los cinco días laborables en la última semana del semestre. Por ejemplo, Ibercaja ingresará la extra de las pensiones la noche del 24 al 25 de junio y Caja Rural el día 26.

Las pensiones contributivas se revalorizaron un 8,5% con fecha 1 de enero de 2023, debido a la inflación en 2022. Las pensiones no contributivas mantienen la subida del 15% establecida el pasado verano.