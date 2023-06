Últimos días para cobrar la ayuda de 200 euros y cómo comprobar el estado del cheque

Se acerca el día que divide al año en dos, la jornada en la que acaban los contratos deportivos, la campaña de la declaración de la renta y también el plazo para la aprobación de diversas ayudas estatales. En este año, la subida del costo de la vida ha sido considerable, y la compensación salarial media no alcanza para arreglar una realidad a la que se enfrenta el contribuyente: su dinero vale bastante menos en 2023 que en 2022.

No obstante, el problema no se siente igual en todas partes. Las clases más desfavorecidas sufren el doble para cuadrar sus cuentas y llegar a fin de mes con las gastos básicos cubiertos, algo impensable para mucha gente en este país. Y no se trata necesariamente de población en la indigencia: hay muchos profesionales autónomos o asalariados que precisan de asistencia directa para tratar de solucionar mensualmente su cesta de la compra y gastos fundamentales.

La ayuda gubernamental de 200 euros a las rentas más bajas en un pago único, lineal, se podía pedir hasta el pasado 31 de marzo. La incógnita para muchos solicitantes era saber si había sido aprobada o no, siempre y cuando se cumpliesen todos los requisitos. Como el Estado tenía 3 meses para depositarla en las cuentas de los beneficiarios, estamos a apenas unos días de que esa ayuda llegue de manera efectiva a las últimas personas que la pidieron y aún no la han recibido. Es verdad que apenas se trata de un parche en un problema grave, pero entre 200 euros y nada, los 200 euros ganan el pulso. Tal como se informa desde el Ministerio de Hacienda, el plazo para cobrar la ayuda es de tres meses a partir de la fecha de finalización del plazo para presentar el formulario. Por lo que el cheque de 200 euros se podrá cobrar hasta el 30 de junio de 2023.

Consultar el estado de la solicitud del cheque de 200 euros

La web de la Agencia Tributaria tiene esta información. Para acceder a ella hay que tener certificado electrónico (que ahora puede obtenerse por internet), DNIe o Cl@ve PIN. En el formulario ‘Gas - gestión de ayudas sectoriales directas hay que hacer clic en ‘buscar’.

Desde ahí hay varias opciones: desistir, tipo de ayuda, observaciones, expediente, fecha y hora de presentación, obtención de justificante y descarga fichero presentado. Hay que ir a ‘obtención de justificante’ y entrar en la opción ‘ver’ si se quiere tener el justificante y el formulario ya cumplimentado. En ‘observaciones" se puede saber si la solicitud está acordada o hay incidencias de algún tipo que puedan haberla demorado o frenado. Si pasan los tres meses sin pago ni notificación de solicitud denegada, podrá entenderse que ha sido desestimada.