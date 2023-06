Cáritas Zaragoza alerta contra el aumento en la exclusión por falta de vivienda, que afecta al 37,5% de las 8.952 personas que atienden

Lejos de los "mensajes de euforia que hablan de recuperación económica e incluso de que en 2024 podría llegarse al pleno empleo", no se pueden cerrar los ojos ante una realidad tozuda y es que "el 19,1% de la población en Aragón está en riesgo de pobreza y exclusicón social, según la ta tasa Arope ('At Risk of Poverty or Exclusión')". Lo ha dicho hoy el director de Cáritas Zaragoza, Carlos Gómez Bahillo, con motivo del Día de la Caridad, al presentar la memoria de acciones realizadas por la entidad en 2022.

Aunque parezca que se ha reducido algo esta tasa (estaba en el 20% el año anterior), ha destacacado el incremento en un 10,8% en las personas que atienden por exclusión residencial, es decir, las que carecen de un techo en el que cobijarse y también de una vivienda adeucuada (ya que hay muchas infraviviendas o realquileres de habitaciones que se han cuadriplicado en los últimos cinco años) siendo ya el 37,5% del total de esas 8.952 personas que atendieron en Zaragoza el pasado año, un porcentaje que ha crecido el 14% respecto al año anterior. Si bien, el número de ayudas económicas que han dado se ha reducido algo, siendo un total de 11.379 las prestadas en 2022 por valor de 1.742.535,53 euros.

Las ayudas económicas se destinaron sobre todo, según la memoria de Cáritas Zaragoza, a vivienda (alquiler, equipamiento, luz, gas) cuya cuantía supuso el 52,3% del total y otros gastos básicos (alimentación, ropa, enseres) que representaron un 40,4% del total.

El director de Cáritas Zaragoza ha insistido en que "no hay que olvidar que un 20% de la población no nota esa 'euforia o bonanza que dan los datos macroeconómicos' sino que están afectados por una mayor desigualdad y que pese a trabajar, con su sueldo no llegan a fin de mes, no pueden pagar el alquiler de una vivienda o tienen que acudir a los servicios de Cáritas a por alimentos, algo que jamás habrían pensado tener que hacer".

África Navarro ha alertado contra la práctica cada vez más común de una madre con tres hijos que tiene que vivir en una habitación de una vivivenda compartida. "Se está normalizando", ha dicho, y esta falta de calidad en la vivienda supone ya el 21,95% de las atenciones que prestan en exclusión residencial. En este sentido, ha reclamado políticas que realmente eviten este cada vez mayor uso de las "infraviviendas".

La situación de la falta de una vivienda digna también es complicada en algunos pueblos de la provincia y ha puesto como ejemplo una vivienda que Cáritas Zaragoza ha ayudado a rehabilitar, mejorando la salud mental del padre que la ocupa, de la hija afectada por el problema de las humedades de la vivienda y también de la madre.

"Queremos poner el foco", ha apuntado Navarro, en la necesidad de que haya políticas que favorezcan la vivienda social. "Deseamos que sean realidad", ha subrayado, y "que cuando alguien se queda en la calle, sin una vivienda, no se piense solo en llevarla a servicios sociales, sino que haya políticas transversales que impliquen también a los ministerios de Vivienda, Salud, Educación, Hacienda y Empleo", porque la vivienda, ha recordado, es un derecho.

El director de Cáritas Zaragoza ha agradecido la labor de los 5.990 socios, a 85 entidades sociales, 829 voluntarios y 13 trabajadores para poder prestar este apoyo solidario a una cuarta parte de la población en riesgo de exdclusión social. "La aportación pública representa entre el 16% y el 18%, lo que nos hace ser libres y poder denunciar estas situaciones de injusticia social y dar ayuda inmediata y acompañar a toda esta gente".

Gómez Bahillo ha recordado además que el día 10, Cáritas Zaragoza, sale a la calle en la Plaza de los Sitios para recabar más apoyo por parte de la ciudadanía, para seguir prestando esta labor social. Y ha recordado que Cáritas Zaragoza tiene un déficit de un millón de euros, es decir una descompensación entre ingresos y gastos, al tener que atender un mayor número de personas afectadas por el empobrecimiento generado por la subida de precios que se viene padeciendo estos últimos años.