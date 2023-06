'Mindfulness' o cómo atajar el estrés laboral

Cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo a causa de la depresión y la ansiedad, con un coste para la economía mundial de casi un billón de dólares. Son datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera el estrés laboral una "epidemia mundial" que se ha visto incrementada por la pandemia de la covid. "El aislamiento ha producido mucho malestar psicológico y los casos de depresión han aumentado un 20%", suscribe el catedrático y psiquiatra del Hospital Miguel Servet de Zaragoza Javier García Campayo.

A raíz de la pandemia, recuerda este experto, "en Estados Unidos se produjo ‘la gran renuncia’: un alto porcentaje de trabajadores dejó su empleo al replantearse el sentido de la vida y si lo de vivir para trabajar valía la pena". Aunque en España, reconoce, " el mercado laboral es más rígido y no se ha llegado a eso, sí se nota en las nuevas generaciones, que buscan empleos que les permitan conciliar y no monopolicen su vida".

Lo que predomina en la economía actual es "la obsesión por reducir costes, lo que lleva a trabajar mas horas y a mucha mayor presión, creando un clima laboral que por lo general no es bueno", reconoce García Campayo. En este sentido, la OMS lleva tiempo alertando de las consecuencias que esta presión creciente tiene para la salud mental y su relación con el mayor absentismo en las empresas, la menor productividad o el incremento en tasa de accidentes. Los riesgos psicosiciales y el estrés son ya el segundo problema en el trabajo tras los dolores de espalda, según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud Laboral, que urge a tomar medidas.

Para el psiquiatra García Campayo, las empresas están cada vez más concienciadas de esta necesidad. De ahí que poco a poco se vayan incorporando a la RAES (Red aragonesa de Empresas Saludables, con 45 adhesiones y creada por el departamento de Economía del Gobierno de Aragón) o su mayor participación en los premios ya en décima edición que otorga la MAZ anualmente a las mejores prácticas. O el propio Máster en ‘Mindfulness’ en la Universidad de Zaragoza, cuya primera edición tuvo lugar en 2013.

"El mindfulness es la mejor técnica psicológica para el manejo de estrés y cada vez hay más interés en empresas e instituciones públicas y privadas", apunta García Campayo. "Viene de EE. UU. Allí surgió hace 30 años y más del 60% o 70% de empresas la usan de forma sistemática. En España tiene menos recorrido, pero Aragón fue pionero y son sobre todo multinacionales las que recurren a él, aunque también hemos trabajado con pymes". Y agradece el gran apoyo recibido de Fundación Ibercaja al poner en marcha el máster y los congresos de Mindfulness y del exrector Manuel López, ya fallecido, "que nos ayudó mucho cuando no había tanta evidencia científica sobre la materia".

"Tenemos ejemplos de buenas prácticas en ‘mindfulness’ en empresas de Aragón, desde Sesé a Denios, Ibercaja, Ktuin, Cámara de Comercio", señala Virginia Gasión, psicoterapeuta y profesora del Máster de ‘Mindfulness’ de la Universidad de Zaragoza. "Lo más interesante es que algunas no se han limitado a la mera formación sino que han ido más allá. La aplicación de esta técnica, dice, "si se queda en manos solo de la persona, en el medio plazo no tiene recorrido al no cambiar a la empresa sino al individuo. Lo interesante es generar un impacto de bienestar en la empresa, es decir, que la organización se involucre, desde la dirección a los departamentos de RR. HH. y Calidad haciendo que la práctica de ‘mindfulness’ se convierta en valor transformador en la cultura de la empresa".

Convencida de que da resultados, subraya que una revista británica de psicología laboral publicó hace tres años los buenos resultados de un programa de ‘mindfulness aplicados a gestores de tráfico de Sesé. Ahora, ante la cercanía en el calendario del IX Congreso Internacional de Mindfulness, que acoge Zaragoza del 15 al 17 de junio en el Patio de la Infanta de Ibercaja, Gasión y García Campayo invitan a las empresas a participar, ya que los expertos en esta técnica mostrarán los estudios más novedosos realizados en el campo de la salud, el mundo educativo y empresarial. "Es un congreso muy divulgativo. Esperamos unos 150 participantes presenciales y unos 100 más online", indica García Camapayo. "Es el primer congreso de relieve tras la pandemia (es bianual, se celebra en años alternos en Zaragoza y Brasil) y el anterior se suspendió por la covid", recuerda este experto, refiriéndose a un congreso abierto tanto a profesionales de la educación como del ámbito sanitario y empresarial. Además, animó a no perderse la conferencia de Sara Wilson, autora del libro ‘Esta única y salvaje vida’.

"En las sociedades occidentales hay un culto al ‘yo’ o la personalidad individual enorme y eso nos hace sufrir mucho", por lo que aconseja "tener un ‘yo’ un poco menos desarrollado y trabajar más en lo "transpersonal. En el ámbito del trabajo, García Campayo recomienda una práctica sencilla del ‘mindfulness’ como es contar respiraciones de forma natural durante unos minutos para paliar en parte los efectos de "un estrés laboral creciente, alimentado por la "multitarea, es decir, contestar el email, por ejemplo, mientras se habla por teléfono o se hacen otras funciones, y el alargamiento de las jornadas que al final hace imposible la conciliación". "Ir andando al trabajo y mantener una dieta saludable también ayudan a una mejor calidad de vida y salud mental", añade Gasión.

Ambos profesionales no paran de investigar y están ahora con un proyecto de ‘mindfulness’ aplicado al ‘long covid’. "En colaboración con la institución americana Good Nation, que financia el proyecto, "vimos que el factor del estrés tiene que ver o incide en el desarrollo de covid persistente y nos pareció interesante ver los beneficios de la intervención psicólogica con ‘mindfulness’ podría tener en los enfermos que tengan diagnosticado covid persistente", indica Gasión. "Estamos seleccionando con el comité de ética a los pacientes y empezaremos en septiembre con diez sesiones de dos horas de duración semanales o por la mañana o por la noche para ayudar a pacientes de esta enfermedad no estudiada y poco comprendida y que genera mucho sufrimiento . A mitad de 2024 habrá resultados", concluye.

1 Fundación Ibercaja, pionera en el impulso al ‘mindfulness’ Por el bienestar de las personas. Convencidos de que uno de los problemas fundamentales de las empresas es atraer talento y retenerlo y de que el bienestar en los entornos laborales es determinante, la Fundación Ibercaja ha sido pionera en formaciones de ‘mindfulness in company’. Colaboró hace diez años en la organización en Zaragoza del I Congreso internacional de esta materia de la mano del psiquiatra Javier García Campayo y de Virginia Gasión, miembro del equipo de investigación de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. "Fuimos pioneros en potenciar la formación en inteligencia emocional, ‘coaching’ y ‘mindfulness’ cuando las empresas lo consideraban algo superfluo mientras que ahora hay evidencia cienfífica de los beneficios que reporta", destaca Mayte Santos, jefa del área de Desarrollo Profesional de Fundación Ibercaja. "Ahora que está más interiorizada esta técnica, seguimos apoyándola", añade. De hecho, ceden el Patio de la Infanta para acoger el IX Congreso internacional del 15 al 17 de junio». En el Campus Ibercaja, recuerda, se han celebrado unos 40 talleres de ‘mindfulness’ por los que han pasado más de 1.300 directivos y mandos intermedios de empresas que han trasladado a sus organizaciones la necesidad de trabajar en mejorar el bienestar físico y mental de sus equipos. Asimismo, han realizado retiros de ‘mindfulness’ en el Campus Ibercaja en fin de semana e Ibercaja Banco ha realizado también formaciones para sus empleados. M. Ll.



2 Fundación del Hidrógeno, atentos a la salud psicosocial Premio MAZ empresa saludable. Galardonada por la MAZ en la categoría C por el proyecto ¡A tu salud! H2 hydrogen & Health en cuidado psicosocial de su plantilla, no es el primer premio que recibe la Fundación del Hidrógeno en lo que a salud laboral se refiere. Según Clara Estallo, del Área de Soporte de esta Fundación, llevan tiempo trabajando con su equipo y el punto de partida ha sido conocer el estado emocional de la plantilla y el clima laboral mediante encuestas anuales y el test IDER, que mide el grado de depresión de una persona, o el cuestionario de salud organizacional (termómetro saludable FHa). Y a partir de ahí, explica, "las acciones van desde formaciones en las que la gestión de las emociones cobra un papel principal a prácticas habituales del mindfulness o atención plena que nos permiten mejorar la gestión del conflicto o el control del estrés negativo".



Para Estallo, en este momento de cambio y habiendo sido capaces desde la Fundación de retornar talento el objetivo es "seguir acompañando a las personas del equipo en el cuidado psicosocial con consejos y formación, así como promoviendo cursos de desarrollo personal para los responsables de equipo que potencien sus habilidades de liderazgo". Ser una empresa saludable requiere, añade, "capacitar al equipo humano para que adopte hábitos que también lo sean" y por eso, "están también trabajando aspectos relacionados con la alimentación saludable".



3 Zeulab constata la mejora en indicadores de productividad Premio MAZ empresa saludable. Esta empresa de biotecnología aragonesa especializada desde hace 25 años en diagnóstico alimentario, que el pasado jueves recibió uno de los premios de la MAZ en la categoría C (empresas de menos de 49 trabajadores), lleva años trabajando en fomentar actividades que ayuden a mejorar la salud.



Aunque no descartan sumarse a programas de ‘mindfulness’ ofrecidos por la MAZ y que según Vanesa Carrrascón, responsable del departamento de Calidad de Zeulab, les "parecen interesantes para el equilibrio personal", de momento se han focalizado en impartir talleres teórico-práctico sobre trastornos musculoesqueléticos, con una alta participación y la realización de vídeos informativos sobre los beneficios del ejercicio físico o diverso consejos para el uso de pantallas. "Podemos decir que estas medidas son efectivas. Así se refleja en nuestros mejores indicadores de productividad en comparación con los datos de referencia sectoriales". En cuanto a planes y programas relacionados con la conciliación laboral, ambiente de trabajo y cultura, "los indicadores de satisfacción de las personas que trabajan en Zeulab es muy elevado, destacando el buen ambiente de trabajo dentro de la organización", indica Carrascón. Del premio de la MAZ, confiesa que "ha sido una sorpresa y mostró su agradecimiento, dedicándoselo a la "familia de Zeulab" ya que da la oportunidad de hacer más visible a todo el mundo el esfuerzo que realizan para ser una empresa saludable.