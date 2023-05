Seis meses sin conexión eléctrica en Zaragoza: "No es de recibo tener a una empresa esperando tanto tiempo"

Hace seis meses que Enguita S. L, empresa de embalajes situada en el polígono Malpica de Zaragoza, terminó sus nuevas instalaciones para crecer y reorganizar su proceso productivo. Ese es justo el tiempo que lleva esperando una conexión a la red eléctrica, que desde la distribuidora de energía han asegurado que se llevará a cabo este miércoles, pero que para la compañía no supondrá el fin de la tramitación, cuyo retraso le está costando tiempo y dinero.

"No es de recibo tener a una empresa esperando tanto tiempo. Llevamos seis meses", lamenta Jesús Enguita, CEO de la empresa en la que trabajan 32 personas. Su desesperación le ha llevado a quejarse públicamente de una situación que le está costando tiempo y dinero. "Nadie es capaz de darnos información", se queja. Durante estos meses critica que no han conseguido tener "una persona de contacto" para ir preguntando por su caso.

Además de la inversión que ha supuesto la nueva nave hasta ahora llevan 100.000 euros invertidos "entre la obra civil y la parte eléctrica", afirma, para adecuarse a las necesidades de la futura conexión. Enguita es miembro de la segunda generación de esta empresa familiar con más de cuarenta años de trayectoria, que ha construido esta nueva sede de 3.800 metros cuadrados. "Para nosotros está siendo una gran inversión y un gran esfuerzo", recalca el empresario.

Desde Endesa, a través de su marca e-Distribución, se asegura que "no hay retraso" en la citada obra. La distribuidora en Aragón explica que el cliente ha ejecutado "una línea subterránea de media tensión y un centro de transformación, con cesión de la línea y las celdas del centro de transformación". La compañía ha detallado los pasos que se han dado en este caso. "Tras la revisión de las instalaciones para la conformidad de las mismas y su integración en la red de distribución, se procedió a la firma del convenio de cesión con fecha 16 de marzo de 2023", ha fijado como fecha inicial la compañía.

Nuevas instalaciones de la compañía Enguita en Malpica (Zaragoza). HA

En este sentido, señala que el proceso continuó con la petición del cambio de titularidad y autorización de explotación por parte del Servicio Provincial de Industria del Gobierno de Aragón y que la documentación se envió a la distribuidora el pasado 17 de abril, "momento en el que se pudo realizar la programación de la obra de conexión de las instalaciones".

En el detalle del proceso, la eléctrica añade que durante la realización de los trabajos "se detectó una avería en la línea, debiendo suspenderse los mismos, analizar el punto de la avería, y estudiar las posibles soluciones". Esta avería se habría reparado el pasado sábado, 20 de mayo, y "la conexión se espera que se pueda realizar el próximo miércoles, 24 de mayo", afirman.

Grupo eléctrógeno durante la tramitación

"Ya sabíamos que iba a llevar un tiempo, pero estimábamos tres o cuatro meses, por eso contratamos un grupo electrógeno para el que tuvimos que hacer una pequeña instalación paralela para poder alimentar a la nave", cuenta Enguita. Asegura que con la conexión no finaliza todo el proceso y los costes de este tiempo inicial perdido quedan ahí.

Grupo electrógeno alquilado por la empresa Enguita S. L. en Malpica (Zaragoza) sin conexión eléctrica. HA

A medida que ha pasado el tiempo han ido aumentando los inconvenientes. "No tener capacidad de suministro suficiente hace que estemos produciendo en la nave nueva alrededor del 80%, pero no al 100%", pone como ejemplo. En diciembre trasladaron toda la producción de la antigua sede, que ahora usan como almacén, a la recién estrenada, ambas en el mismo polígono. Además, incluyeron en la obra nueva una instalación fotovoltaica de autoconsumo para ahorrar en la factura de la luz que aún no han podido utilizar.

A ello se une la incertidumbre que les supone trabajar con el generador externo. "Una parada del grupo electrógeno nos podría generar averías en las máquinas nuevas", asegura.

El empresario insiste en que se agilice el proceso porque "nos está perjudicando gravemente" y denuncia el "nefasto servicio" que han recibido.

