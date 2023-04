José Juan Arceiz: "Si no se consigue bajar los precios y subir los salarios, habrá conflicto"

Que todos los convenios que se firmen lleven cláusula de revisión salarial es el mandato que el nuevo secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, piensa cumplir al pie de la letra.

¿Cón qué afiliación llega al sindicato y cómo querría dejarlo?Estamos rondando los 40.000. Le he dicho a Daniel: me gustaría cada vez que me presente a una nueva elección, poder decir que el sindicato está mejor que el día que lo cogí. Me voy a esforzar porque se vea la labor de los sindicatos. En distintos sectores conseguimos buenos acuerdos, de 120 euros al mes de subida en el Metal, de los que se benefician todos los trabajadores, pero solo unos pocos están afiliados. Deberían vernos como una inversión en su futuro.

¿Podrá mantenerse el sindicato solo con las cuotas?

Las federaciones sí. Ya lo hacen. La estructura territorial es otra cosa, pero principalmente vivimos de las cuotas y de convenios con la Administración para hacer determinados trabajos por los que nos pagan aunque parece que los sindicatos no tengamos derecho. Si tuviéramos una afiliación del 100% como en Alemania no tendríamos que cobrar.

Solo un 20% de convenios tiene cláusulas de revisión salarial.

Ampliarlo es una prioridad a nivel estatal. En Aragón hemos firmado un convenio recientemente en Stellantis con revisión salarial para 5.500 trabajadores. Todos los convenios que se firmen deberían tener cláusulas de este tipo.

¿Qué subida salarial frenaría ahora la pérdida de poder adquisitivo de los salarios?Nosotros hemos pedido un 5% en 2022 para los convenios que estén sin negociar, el 4% para 2023 y el 3% para 2024. Estoy convencido de que las empresas pueden pagar esos incrementos. Otra cosa es que hablemos de quién se lleva esos beneficios. Ahora mismo está habiendo un atraco entre empresas, es decir, nos esforzamos por conseguir que unas empresas paguen unos incrementos a sus trabajadores y hay otras que se los están llevando:las energéticas, petroleras y grandes distribuidoras de alimentación y eso es indecente. Tendrían que decir ‘ya vale’ cuando se están obteniendo el doble de beneficios que hace un año. No podemos permitir que sigan llevándoselas y el esfuerzo que hacemos por obtener mejoras se lo queden ellos en una docena de huevos o un bote de detergente.

¿Habrá más movilizaciones a partir del 1ª de mayo?Tenemos un plan A, negociar, pero si no podemos lograr buenos incrementos salariales, iremos al plan B. Si no se consiguen bajar los precios y subir los salarios, habrá conflicto. No puede ser que los trabajadores paguen solo la fiesta, sino que todos tienen que arrimar el hombro y hay empresas que lo están haciendo y no puede ser que otras se lo quieran llevar.



¿A quién dejará al frente de Industria en el sindicato?

De momento vamos a pasar el 1º de mayo y luego habrá tiempo suficiente para decidir quién se va a encargar de la federación. Se conocerá en el comité el 16 de mayo.



¿Qué piensa hacer para reducir la siniestralidad laboral?Es lamentable que haya habido siete muertos en lo que va de año. Es inasumible que haya dos muertos cada mes tanto para el Gobierno como para las organizaciones empreariales y para nosotros como sindicato. Se ha levantado el pie en la seguridad. Durante la pandemia, se hizo genial ya que no hubo grandes contagios en las emrpesas, pero hemos olvidado otras cosas. Falta de mano de obra para algunos sectores y se junta eso, con la escasa formación, lo que entraya mayores riesgos. Los buenos empresarios son los primeros interesados en que no ocurran accidente y el Gobierno tiene que entrar en abordar un plan de choque contra la siniestralidad.

¿No ve poco democrático no haber hecho un referéndum para que se votase el convenio acordado en Stellantis?UGT lo propuso pero con la condición de que todos los sindicatos del comité aceptasen el resultado. Iba a salir sí, pero queríamos decirles a dos de esos sindicatos ‘no vais a jugar más con nosotros’. Si al final solo respetan el no, ¿para qué queremos el referéndum?

Porqué UGT quiere ahora hacer vinculante para todo el comité de empresa el resultado de un referéndum que nunca lo había sido?Igual llegamos 20 años tarde. Nunca se ha reconocido por otros sindicatos el resultado, ni cuando eran convenios de esfuerzo y sacrificio y la gente nos avalava y nos decía 'confíamos en vosotros aunque sea malo' por lo que implica toda negociación ni ahora con un 'acuerdo bueno'. Siempre se han escudado en que sus asambleas habían dicho 'no' para no firmar ningún convenio. Y eso se acabó, no va a volver a pasar. Hemos querido aprovechar un convenio que sabiamos que iba a salir sí para decirles no vais a jugar más con nosotros ni con nuestra asamblea de afiliados, ya que la vuestra no puede valer más que las nuestras. ¿Para que queremos el referéndum entonces? Hay que ser un poco más serios, y al final, ellos (en referencia a los dos sindicatos no firmantes) solo respetan el no. Pues se acabó.